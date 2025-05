Con Cristina en la mira, el Senado definirá el futuro de Ficha Limpia en un año electoral determinante para Milei

“Están diciendo cosas que no son ciertas y esas cosas están siendo operadas por los mismos que ensucian a mi hermana y a Santiago Caputo. Sobre que los que hablan de Ficha Limpia y no la aprobaron antes: Ficha Limpia la impulsé yo. Pero también boleta única de papel y eliminación de las PASO. Y los ñoños republicanos siguen llorando ”, dijo el presidente este martes, en una entrevista al canal de youtube Neura . El mensaje es, al menos, curioso, porque Milei salió a echarle la culpa al periodismo, cuando su asesor estrella es uno de los que más diálogos mantiene con la prensa acreditada en Balcarce 50.

A pesar de las versiones contradictorias y de las certezas que lanzó el Presidente, en la Casa de Gobierno no aflojaron con las dudas. Hasta que no lo vean, no lo creerán, porque siguen pensando que quizás no estén los votos. Semejante ida y vuelta aumentó las incógnitas sobre cuál será el resultado final de la votación de este miércoles por la tarde.