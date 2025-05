Cuando el líder de ATE atajó en Cipo: la historia de Rodolfo Aguiar y sus palos al Dibu Martínez y a Milei

-Yo había llegado al club a partir de que estaba jugando en el Deportivo Godoy, pues soy de Ingeniero Huergo. Llegamos a un cuadrangular final con Cipolletti, Roca y no recuerdo al otro equipo (Unión Alem Progresista). Habíamos empatado en Godoy y luego perdimos en el final en La Visera, donde tuve una gran actuación. Creo que fue gol de Pablo Parra de penal. Ahí evidentemente vieron mi performance y me contrataron para el Torneo del Interior, que luego sería el Federal A.

-¿Alguna anécdota que recuerde de ese tiempo en el albinegro?

-Estuve en el albergue, había una señora que nos cocinaba todos los días, una genia. Compartí pensión con el rosarino Sergio Angelozzi, hice gran relación con Luis Tomé. Un día se armó una guerra después de un almuerzo o cena, nos tiramos de todo con los otros chicos que nos alojabamos allí y recibimos una sanción del club. Pero más allá de la travesura, me enseñó mucho ese albergue para la vida misma. Como Angelozzi era muy ordenado, aprendí a tenderme la cama, a lavarme la ropa, a tenderla. Una muy linda etapa.

image - 2025-05-08T124641.320.jpg

-¿Le quedó esa espinita de no poder atajar ningún partido?

-No entré nunca, es cierto. Jugué amistosos, una vez en Salta estuve cerca pero rescato el grupo humano espectacular, quedé conectado con todos. Y un enorme técnico como Angel Celoria. Estuve seis meses esperando que Gustavo González -arquero titular- se lesionara leve o lo expulsaran -risas- pero no hubo caso. Mis compañeros me gastaban porque jugamos la final, íbamos a cobrar premios si subíamos y yo no había jugado nunca.

-¿Recuerda qué premio era?

-Un auto de la época para cada uno, creo que un Fiat 147. Estábamos muy entusiasmados. Celoria hizo una gran campaña, luego fue ayudante de Ischia en Boca. Perdimos la final con San Martín de San Juan, que a la vuelta se mataron unos hinchas en la ruta. Cuando llegó Angel nos dijo: “Les voy a proponer un esquema de juego, vamos a ganar por 3 ó 4 a 0 casi todos los partidos y vamos a ascender. Era un 4-4-2 en el que los delanteros no podían salir de los bordes del área grande, entonces confundía a la defensa rival y los obligaba a dejarte mano a mano. El único que se avivó fue el técnico de San Martín en la final.

Su carrera y el particular adiós del fútbol de Rodolfo Aguiar

-¿Cómo siguió su carrera deportiva luego?

-Jugué más que nada en equipos de la zona que participaban del Federal o torneos regionales como Atlético Lamarque, Chimpay… Cuando llegué a Cipolletti en los primeros entrenamientos me descomponía del nivel de exigencia, pero cuando salí de ahí era una flecha. Era tocar un palo y el otro casi antes de que pestañee, una fiera. A lo último solo los fines de semana jugaba y ya más de grande atajé para el equipo de los abogados. Vivo en Roca, soy hincha de Boca y con mi hijo naturalmente también del Naranja, pero me quedó el mejor de los recuerdos de Cipo. Compañeros como Atilio Scopel, los Parra, Aníbal Iachetti, Artaza, Siccolo, unos capos.

-¿Y cuando y cómo dijo basta?

-En Chimpay había acordado cobrar por partido, ese pago se lo repartían para hacerlo un dirigente que era un conocido diputado y el kiosquero del pueblo, ellos pagaban mi sueldo. Un día estaba tan perseguido que no me olvido más, jugando contra Beltrán, patea alguien de mitad de cancha, la pelota viene picando, la miro, ni me tiré. Entró y detrás del alambrado estaban los dos que me pagaban… Terminó el partido, salí de la cancha, me subí al colectivo, miré la vegetación y dije nunca más vuelvo, no quiero robarle a esta gente. Y así se empezó a apagar ese fuego sagrado y perdí las ganas.

-Igual alguna virtud tendría para llegar a esos equipos y torneos.

-El Chueco Salinas, de Huergo, me había enseñado el secreto de que salga a cortar todos los centros, ‘prefiero que le hagan un gol por salir y no 3 porque se quede parado’, me dijo. Y eso me sirvió mucho. A Celoria le agradaba mi estilo.

-En su puesto en la actualidad se destaca el Dibu Martínez. ¿Le gusta?

-Me gustaba el Dibu hasta que opinó de política y se mostró a favor del gobierno nacional. Messi puede ser el más grande después de Maradona y nunca se metió en líos políticos. Ojo, es una opinión muy particular, mía. Igual no podemos negar sus méritos. Cada vez que pasan esa última atajada ante Francia en la final del mundo se me paraliza el corazón.

image.png Aguiar cargó duro contra el Dibu Martínez.

-Javier Milei también fue arquero. ¿Es en lo único que coinciden?

-Totalmente, en lo único que coincido en Milei es en eso. Pero debe haber sido tan malo como lo es como presidente que casi ni hay registros de eso…

-Este miércoles, como secretario de ATE, anunció un paro nacional para el 22 de mayo. ¿No quedaba otra opción?

-Es la medida de fuerza número 58, el llamado a paros y movilizaciones y los vamos a echar con la constitución en la mano, porque no vamos a recuperar lo que esta gente nos robó con todas las medidas y ajustes a las provincias. Los gobernadores deben estar arrepentidos, a las provincias las están destruyendo. La única manera que las rionegrinas y los rionegrinos, las argentinas y argentinos tendemos de mejorar nuestra deteriorada forma de vida es cambiando de gobierno. No hay luz al fondo del camino con Milei y por suerte pierde consenso, cae el apoyo popular. No le tenemos miedo.

Rodolfo Aguiar, el Secretario de ATE y ex arquero en una charla diferente, futbolera y hasta política. “De palo a paro”…