"No al racismo": el mensaje de Infantino que podría complicar a Prestianni

El cruce entre Gianluca Prestianni y Vinicius Jr. tendrá pronto una resolución por parte del organismo rector del fútbol, la FIFA.

Gianluca Prestianni tuvo un cruce con Vinicius Jr. La FIFA e Infantino se metieron en la polémica.

El presidente de la FIFA , Gianni Infantino , publicó un mensaje luego de la denuncia por racismo realizada por Vinicius Jr. contra Gianluca Prestianni y volvió a fijar la postura del organismo frente a cualquier hecho discriminatorio. El dirigente remarcó que erradicar el racismo es una prioridad central de su gestión y recordó que la entidad puso en marcha un plan global respaldado por las 211 asociaciones miembro.

La estrategia se apoya en cinco ejes principales. En primer lugar, la actualización del Código Disciplinario, que endurece sanciones y habilita suspensiones o exclusiones para jugadores, entrenadores, clubes o federaciones involucrados en conductas discriminatorias. Además, se formalizó en todas las competiciones el procedimiento de tres pasos —que permite interrumpir o incluso dar por terminado un partido— junto con el gesto “No al racismo” para denunciar incidentes en el campo.

El plan también contempla impulsar consecuencias penales a través de la colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), reforzar instancias educativas y sumar el asesoramiento del panel Players’ Voice, integrado por ex futbolistas de distintas confederaciones.

Infantino agregó que la FIFA implementó un servicio de protección en redes sociales con inteligencia artificial para detectar y ocultar mensajes abusivos, y destacó la campaña global “El fútbol une al mundo”, que tendrá fuerte presencia en el Mundial 2026. Según datos oficiales, esa iniciativa acumula un alcance de 11.600 millones desde octubre de 2022.

La posible sanción de FIFA que recibiría Gianluca Prestianni

El delantero argentino del Benfica Gianluca Prestianni sería sancionado por 10 partidos, luego de brindar declaración ante la Justicia, tras sus irrespetuosos comentarios contra el brasileño Vinicius Júnior.

El extremo negó haberlo tratado de “mono”, como había acusado el delantero del Real Madrid, aunque lo habría llamado “maricón” recibiendo la misma sanción al tratarse de un insulto homofóbico. Así, la situación se resolvería con una suspensión de 10 partidos en marco del artículo 14 de la FIFA.

Algunos días después de la polémica que se generó en torno a Prestianni y Vinicius, con presuntos comentarios racistas de parte del jugador surgido de las inferiores de Vélez, la suspensión final está pronta a caer.

En un encuentro por los playoffs de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Benfica, disputado en Portugal, Vinicius abrió el marcador y convirtió el único gol del partido, a los cinco minutos de la segunda parte, aunque la situación se complicaría poco después.

Prestianni y Vinicius

En su regreso a la mitad de la cancha, y después de burlarse del público local, Vinicius vio como se le acercaba Prestianni, que se tapó la boca con la camiseta antes de decirle algo.

Instantáneamente, el brasileño corrió hacia donde estaba el árbitro francés François Letexier, quien rápidamente declaró el protocolo antirracismo, el cual envía a los jugadores a los vestuarios durante un breve periodo de tiempo.

Posteriormente llegó un cruce entre el argentino y el francés Kylian Mbappe, quien lo llamó “puto racista de mierda” y declaró haber escuchado al argentino decir la palabra “mono” en cinco oportunidades.

Pasados algunos días, Prestianni brindó declaración y afirmó haber llamado “maricón” al goleador de la noche. Aunque no se trata de un dicho racista, y siendo imposible de detectar lo dicho mediante las cámaras ya que tenía la boca tapada con la camiseta, el delantero del Benfica recibiría, de todas formas, una sanción de 10 encuentros, por haber hecho un comentario homofóbico.