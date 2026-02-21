Lo que no mostró la televisión: la reacción de Juan Román Riquelme y Cavani tras los silbidos

Boca empató 0 a 0 en La Bombonera ante Racing en otro encuentro muy flojo del equipo de Claudio Úbeda, que fue reprobado por la gente.

El delantero Edinson Cavani fue protagonista de una nueva demostración del rechazo de la hinchada de Boca, al irse silbado del encuentro entre Boca y Racing , que terminó en un empate sin goles. El atacante uruguayo fue reemplazado a los 34 minutos de la segunda etapa, momento en el que recibió una gran cantidad de chiflidos, mostrando un desentendimiento entre Juan Román Riquelme y la gente.

El presidente de Boca, acompañado por Mariano Herrón, entrenador de la reserva, en el clásico palco donde siempre ve los partidos, aplaudió la actuación del uruguayo en un claro gesto de respaldo , mientras el resto de La Bombonera silbaba en una reprobación histórica al ídolo del PSG, entre otros clubes europeos. Lo cierto es que, con la azul y oro, nunca llegó a demostrar su máximo potencial y la paciencia del hincha estaría llegando a su fin.

El partido del atacante de 39 años incluyó jugadas en posición adelantada, pases errados y ningún remate al arco , en una vuelta a la titularidad poco auspiciosa que le deja dudas al entrenador Claudio Úbeda y generó el rechazo de los simpatizantes del “Xeneize”.

Las reacciones de Cavani y Riquelme

Después del partido, cuando ya había pasado por el vestuario y el estadio empezaba a apagarse, Cavani dejó una escena que contrastó con el clima caliente que se había vivido en la cancha. Su última aparición de la noche fue lejos del césped, en el playón de estacionamiento, donde los jugadores suelen cruzarse con familiares antes de volver a casa.

Ahí, justo cuando se acercaba a su camioneta, varios hinchas que se habían quedado esperando y algunos periodistas que salían de la conferencia de Claudio Úbeda se le arrimaron para saludarlo y pedirle una foto. En medio de un momento complejo, el uruguayo no aceleró el paso ni evitó a nadie: frenó, se prestó a los pedidos y respondió con un gesto amable.

Puertas adentro, el respaldo no tardó en llegar. El presidente Juan Román Riquelme se mostró firme en su apoyo al experimentado atacante. Desde el palco, acompañado por Mariano Herrón, siguió el clásico con atención y, cuando se produjeron los silbidos tras la sustitución, eligió aplaudir al capitán en señal de banca.

El gesto marcó un contraste evidente con el clima de la tribuna. Mientras parte del estadio expresó su descontento, la conducción del club ratificó su confianza en el goleador de 39 años. El mensaje fue claro: más allá de un rendimiento puntual, Cavani sigue siendo una pieza importante en el proyecto futbolístico y contará con el respaldo institucional en busca de recuperar su mejor versión.

Con la igualdad, el equipo de Claudio Úbeda, que se fue reprobado por su público, es quinto en la zona A, con ocho puntos, mientras que la “Academia” marcha séptima en el grupo B, con siete unidades.

En la próxima fecha, el “Xeneize” visitará a Lanús, cuya participación en la Recopa Sudamericana retrasará el partido hasta el miércoles 4 de marzo a las 21:00, mientras que el conjunto que dirige Gustavo Costas será local de Independiente Rivadavia, el jueves 26 de febrero a partir de las 17:15.