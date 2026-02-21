Las declaraciones de Úbeda que causaron enojo en Boca

El Xeneize lleva 3 partidos sin ganar en el Torneo Apertura y los hinchas comenzaron a perder la paciencia.

El técnico de Boca es uno de los más cuestionados por el presente del equipo.

Boca sigue sin encontrar regularidad en el Torneo Apertura: tras la derrota ante Vélez y el empate en La Bombonera frente a Platense, también dejó puntos en el clásico con Racing. Con ese panorama, la continuidad de Claudio Úbeda volvió a quedar en el centro de la escena.

Claudio Úbeda puso el foco en lo que le faltó a Boca para romper el 0-0 ante la Academia de local y fue directo en su análisis: “Nos faltó volumen de juego. Sabíamos que nos podía pasar. El equipo mostró una actitud que nos dejó tranquilos. No alcanza. Había que ganar” .

En esa misma línea, el DT remarcó que el problema no fue la intención, sino la definición: “Lo único que nos faltó fue meterla” , y describió dos partidos distintos dentro del mismo encuentro: “El primer tiempo lo jugamos como querían ellos, que era guerrear nada más. Porque al fútbol se jugó muy poco en el primer tiempo” .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2025024001328709816&partner=&hide_thread=false "EL EQUIPO MOSTRÓ UNA ACTITUD QUE NOS DEJÓ TRANQUILOS DESDE ESE LUGAR". Ubeda dejó en claro que no alcanza el empate 0-0 ante Racing en La Bombonera, pero se fue conforme con algunos aspectos del equipo. pic.twitter.com/mTqEEi3pE9 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 21, 2026

Sobre el complemento, Úbeda sostuvo que el equipo mejoró cuando movió el banco: “En el segundo tiempo, cuando hicimos los cambios, ahí fue el mejor momento nuestro”.

También explicó que el rendimiento está condicionado por las bajas, especialmente en puestos clave para la circulación: “Tener varios lesionados en posiciones de posesión de juego obviamente se siente un poco la falta de ese tipo de jugadores”.

Los partidos que se le vienen al Boca de Úbeda

Boca tendrá una intensa seguidilla de partidos en las próximas semanas que podría marcar el destino de su director técnico, Claudio Úbeda, quien se encuentra en la cuerda floja. El “Xeneize” tendrá que disputar siete encuentros en solo 26 días.

La seguidilla iniciará el próximo martes, cuando se enfrente con Gimnasia Chivilcoy en un encuentro correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina, competición que intentará ganar por primera vez desde 2021.

Luego se vendrán unas intensas semanas en el Torneo Apertura, ya que deberá disputar dos partidos consecutivos en condición de visitante. El primero de ellos será ante Lanús, mientras que luego se medirá con Central Córdoba de Santiago del Estero, el 4 y el 8 de marzo respectivamente.

Úbeda-ayudante-Portada

Solo tres días después, el equipo de La Ribera recibirá en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, a San Lorenzo. Luego viajará a Santa Fe para visitar a Unión, mientras que la seguidilla finalizará el 22 de marzo, cuando reciba a Instituto de Córdoba.

Boca tuvo un muy flojo inicio de 2026, ya que luego de seis fechas solo tiene ocho puntos en el Torneo Apertura. Este viernes por la noche, tras el empate sin goles ante Racing, el hincha expresó su disconformidad con la actualidad del club y se vivió un clima tenso en "La Bombonera".

El gran objetivo de Boca en este 2026 será la Copa Libertadores, torneo que disputará por primera vez desde 2023, cuando perdió en la final ante Fluminense de Brasil.

Desde que asumió como director técnico tras la muerte de Miguel Ángel Russo, Úbeda dirigió 14 partidos, con un saldo de ocho triunfos, dos empates y cuatro derrotas.