River visita a Vélez con un regreso clave: hora, formaciones y TV

El Millonario viene de perder los últimos dos partidos que disputó por el Torneo Apertura, generando la reprobación de los hinchas.

River recuperó al arquero Franco Armani y sumará jerarquía para visitar este domingo a Vélez en un duelo clave por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.

El encunestro se disputará en el estadio José Amalfitani a partir de las 19:15 horas , con el arbitraje de Darío Herrera , secundado en el VAR por German Delfino . Además contará con la transmisión de ESPN Premium. El arquero campeón del mundo recibió el alta médica tras su lesión muscular y se perfila para volver directamente al equipo titular.

El regreso de Franco Armani representa un refuerzo interno para el “Millonario”, que busca recuperarse en el campeonato local después de dos derrotas consecutivas. El cuerpo técnico confirmó que el arquero está en condiciones físicas tras superar un desgarro y molestias posteriores en el tendón, por lo que retomaría el arco en reemplazo de Santiago Beltrán .

Además, Marcos Acuña también volverá al once titular luego de ausentarse por un cuadro febril, mientras que Sebastián Driussi regresará a la lista de convocados y ocuparía un lugar en el banco de suplentes.

El equipo que analiza Marcelo Gallardo mantiene la base del mediocampo con Moreno, Vera, Galván y Juanfer Quintero, mientras define la delantera entre Ruberto, Colidio y Salas.

Del lado del “Fortín”, el entrenador Guillermo Barros Schelotto todavía no confirmó si Braian Romero será titular tras recuperarse de una lesión muscular, y además, el técnico anticipó un partido abierto y de ritmo alto ante un rival acostumbrado a jugar instancias decisivas.

Por su parte, el conjunto de Liniers viene de empatar 1-1 con Defensa y Justicia en Florencio Varela. Aun así, sigue liderando la Zona A con once unidades.

Las probables formaciones de Vélez y River

Torneo: Apertura 2026.

Apertura 2026. Fecha: 6.

6. Estadio: José Amalfitani.

José Amalfitani. Árbitro: Darío Herrera.

Darío Herrera. VAR: Germán Delfino.

Germán Delfino. Hora: 19:15 - TV: ESPN Premium.

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Tobías Andrada, Claudio Baeza; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Florián Monzón o Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

River: Franco Armani o Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maxi Salas y Sebastián Driussi o Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.

River recibió plata de Boca

Adam Bareiro llegará este viernes a la Argentina para convertirse en nuevo refuerzo de Boca, luego de que el club alcanzara un acuerdo con Fortaleza de Brasil por su transferencia.

El atacante se realizará la revisión médica y, de no surgir inconvenientes, firmará su contrato para sumarse al plantel. La operación se cerró en 3 millones de dólares, aunque con una particularidad llamativa: la mitad de ese monto será para River, que conserva el 50 por ciento de los derechos económicos del futbolista de 29 años.

Si bien la negociación se realizó directamente con el club brasileño —que posee los derechos federativos—, el “Millonario” recibirá 1,5 millones de dólares por la cláusula acordada en una venta anterior.

Bareiro llega en un buen presente goleador. En lo que va de 2026 convirtió cuatro tantos en ocho partidos, tres de ellos en sus últimas cuatro presentaciones. Además, durante sus ocho meses en Fortaleza disputó 31 encuentros, marcó 11 goles y aportó dos asistencias, números que respaldan su incorporación como alternativa ofensiva.