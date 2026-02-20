Jonathan Maidana llega a Neuquén y dará una clínica para la Escuelita de River

El histórico defensor del Millo forma parte de la institución en el crecimiento de las divisiones menores.

Este sábado 21 de febrero será una jornada especial para el fútbol formativo de la región. El histórico defensor de River , Jonatan Maidana , encabezará una clínica exclusiva para jugadores y jugadoras de la Escuela River en el Complejo Los Gallegos de Plottier.

"La verdad que estamos muy contentos con el arribo de Jonatan Maidana a la región. Como sabemos, es un emblema de River, campeón de todo, de la Copa Libertadores 2015, 2018, de la Sudamericana 2014, así que estamos muy contentos de recibirlo y que venga a compartir su experiencia y su tan abultada trayectoria con nuestros chicos", expresó Fernando Rodríguez, uno de los profesores de la Escuela River en Neuquén.

La expectativa es alta. No todos los días un campeón de América pisa suelo neuquino para compartir entrenamiento, experiencias y enseñanzas con chicos y chicas que sueñan con llegar lejos.

Dos turnos y "metodología River"

La actividad se desarrollará en dos turnos. Por la mañana, de 9 a 12, trabajarán las categorías 2009 a 2014. Por la tarde, de 15 a 18, será el turno del femenino y las categorías 2015 a 2022. Los chicos deberán presentarse 15 minutos antes y contar con la pulsera identificatoria que será entregada previamente.

"En esos dos turnos vamos a estar trabajando con los chicos en diferentes estaciones, siempre bajo la metodología River. Jonatan va a estar interactuando con ellos dentro de las estaciones, haciendo correcciones y acompañando a los chicos durante toda la actividad", detalló Rodríguez.

La clínica será exclusiva para alumnos de la Escuela River. Los padres, muchos fanáticos del Millonario, podrán observar desde fuera del campo de juego, mientras que el acceso al césped estará estrictamente controlado mediante pulseras. "En principio está orientado a los chicos de escuelas River. Los padres van a poder presenciar la clínica desde afuera del campo de juego. Los chicos para eso van a tener una pulsera con la cual van a tener acceso", explicó.

Formación integral

El evento va más allá de una simple práctica. Apunta a reforzar la metodología que impulsa la institución. "Trabajamos bajo la metodología River, como todas las escuelas oficiales del país. Esta metodología se enfoca en tres aspectos fundamentales", sostuvo Fernando.

river escuelas (3)

El primero es la formación futbolística, con contenidos técnicos y tácticos. El segundo apunta a la formación psicológica, acompañando a los chicos en el manejo de la presión y las frustraciones. Y el tercero, quizá el más profundo, es la formación en valores.

"Es parte de la filosofía River Plate. Valores como la solidaridad, el respeto. Cuando hablamos del lema 'vivir y jugar con grandeza', justamente hacemos referencia a esa formación en valores, que es uno de los ejes fundamentales", remarcó.

Presencia en la región

River en Neuquén capital y Plottier tiene una estructura consolidada que crece año a año. La Escuela funciona en dos sedes: en la capital, en el Complejo Cubito (Bejarano 1200), y en Plottier, en el Complejo Los Gallegos (Ruta 22, Guerrico y Mansilla). Ambas comparten los mismos horarios de entrenamiento.

El año pasado cerraron con aproximadamente 250 chicos por sede y esperan alcanzar nuevamente esos números en marzo. Para la clínica, proyectan alrededor de 150 chicos por turno. "Estamos ultimando detalles respecto a las pulseras, la indumentaria oficial que vamos a utilizar para la clínica y la organización con todos los profesores de ambas sedes. Estamos todos abocados a esta actividad", señaló.

river escuelas

En lo personal, Fernando confesó que nunca tuvo la oportunidad de compartir cancha con Maidana, aunque sí coincidió con jugadores del plantel profesional durante actividades en el Monumental.

"Linda expectativa y siempre mucho pensando en los chicos, en que puedan compartir con un ídolo como es Jonatan Maidana y que pueda contarles cómo fue su carrera, que ha tenido mucho esfuerzo y sacrificio para lograr todo lo que logró. Son aspectos importantes y que siempre tratamos de inculcarles", reconoció.

Marcos Galian, quien estuvo a cargo de la difusion del evento remarco: "se comunicaron muchisimas familias de todo el interior de la provincia buscando un lugar para un hijo, sobrino o familiar, las redes se llenaron de consultas, agradecemos a lu5 y a lmneuquen por habernos acompañado con toda la comunicacion, es muy importante tanto para Neuquén como para la provincia de Rio Negro llegar con el mensaje deportivo y la convocatoria, River genera todo esto por ser una institucion emblematica del Futbol Argentino y mundial".

El 21 de febrero no será un entrenamiento más. Será una jornada donde el esfuerzo, la disciplina y la grandeza, esa que River predica, bajarán al césped de Plottier para sembrar sueños bien concretos.