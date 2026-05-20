La historia del jugador de raíces nigerianas, convocado por Coudet, que podría debutar en River.

Pensando en la final del Torneo Apertura, el Chacho apuesta por la rotación en el equipo y podrían verse caras nuevas en el Monumental ante Bragantino.

Eduardo Coudet analiza variantes y mueve piezas dentro del plantel de River Plate en la semana previa a la final del Torneo Apertura frente a Belgrano y a horas de un compromiso clave ante Bragantino por la Copa Sudamericana . En ese contexto, el entrenador subió a tres juveniles en la última práctica, aunque uno de ellos llama la atención por su particular historia. Se trata de Jonathan Spiff , delantero de Inferiores que fue convocado para el partido y que podría tener una oportunidad en medio de la rotación que planea el cuerpo técnico.

El caso de Spiff llama la atención por una particularidad poco habitual en las divisiones inferiores de River ya que se trata de un jugador de raíces nigerianas, algo que no abunda por estas latitudes. El atacante viene siendo seguido de cerca desde hace tiempo y ahora aparece como una de las apuestas de Coudet en una semana cargada de exigencias para el Millonario, con la Sudamericana y la final del Apertura en esta semana.

Jony es hijo de Goodwin Spiff, un inmigrante nigeriano que llegó a la Argentina hace dos décadas en busca de oportunidades. En el país conoció a María, entrerriana y madre del actual futbolista de River, y formó su familia. Sin embargo, hubo algo que lo terminó de atar definitivamente a suelo argentino: el fútbol.

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A poco de instalarse, Goodwin empezó a seguir a River porque, según contó el propio Jonathan en una entrevista institucional con el sitio oficial del Millonario, “era el equipo que mejor jugaba”. Ese enamoramiento por el estilo lo convirtió en hincha fanático de la banda y, con el tiempo, en impulsor del sueño de su hijo.

La posibilidad del debut en Primera

Cuando Jony Spiff mostró condiciones con la pelota, su padre no dudó: en 2014 le consiguió una prueba en el club de sus amores. El chico la rompió en su primera práctica y quedó seleccionado. Desde entonces, creció en las formativas hasta transformarse en uno de los nombres propios más fuertes de su categoría y ahora cuenta con su gran posibilidad de debutar en el primer equipo Millonario de la mano del Chacho Coudet.

En la cancha, el pibe de 19 años es un punta moderno, dinámico, con olfato y agresividad en el área. En el espejo se mira en Julián Álvarez: “Miro todo lo que hace y trato de copiarle muchas cosas”, reconoció. Pero en casa también conviven otros ídolos. Goodwin admira a Jay-Jay Okocha, símbolo del talento africano, y al Burrito Ortega, uno de los responsables de que aquel inmigrante recién llegado a la Argentina se hiciera fanático de River Plate. Hoy, Jonathan Spiff Asuzu combina esas dos herencias -la africana y la riverplatense- mientras sigue creciendo en la institución.

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Mientras tanto, River tendrá un compromiso clave por la Sudamericana, en el Monumental, ante el Bragantino de Brasil. Con el triunfo, el Millonario no solo se asegura seguir con vida en la competición, sino que además abrocha la clasificación a octavos de final al ganar su grupo, salteándose así la etapa de reclasificación. El once probable del equipo de Coudet es: Franco Armani; Ulises Giménez o Agustín Obregón; Germán Pezella, Paulo Díaz, Facundo Gónzalez; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Lucas Gabriel Silva o Kevin Castaño; Maximiliano Meza; Ian Subiabre y Maximiliano Salas.