Se viene: con el morbo de la promoción, cuándo y dónde se juega la gran final entre River y Belgrano

El Torneo Apertura consagrará a su nuevo campeón el próximo domingo 24 de mayo , desde las 15.30, en un compromiso decisivo que desborda morbo, mística y recuerdos imborrables. River y Belgrano chocarán en una final histórica que se mudará al imponente Estadio Mario Alberto Kempes . Para la escuadra de la Ribera cordobesa se tratará de la primera participación absoluta en una definición directa por una corona nacional de Primera División en sus 121 años de existencia.

Por el lado del Millonario, la cita se presenta como la oportunidad ideal de tomarse una revancha simbólica ante el rival que marcó a fuego su historia contemporánea. La referencia ineludible al histórico duelo de la Promoción disputado en junio del año 2011 , que sentenció el único descenso de la institución de Núñez, sobrevuela de manera inevitable en la previa del espectáculo.

Aquella gesta deportiva del Pirata volverá a ponerse sobre la mesa con el condimento especial de que el banco cordobés cuenta con protagonistas de aquella hazaña. El experimentado director técnico Ricardo Zielinski , su ayudante de campo Juan Carlos Olave y el talentoso mediocampista Franco Vázquez buscarán repetir la gloria. Los tres eslabones de la vieja guardia buscarán amargar nuevamente al gigante local en una tarde que promete ser inolvidable.

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Desde aquel fatídico empate 1 a 1 en el Monumental que decretó la pérdida de la categoría para la Banda, ambos clubes se vieron las caras en 14 oportunidades. El historial reciente favorece ampliamente al elenco de Núñez, con una estadística contundente que registra ocho triunfos millonarios, dos igualdades y apenas cuatro caídas frente a los de Alberdi. El único antecedente de eliminación directa en este período se remonta a los cuartos de final de la Copa de la Liga 2023, cuando el cuadro porteño se impuso de manera agónica por 2 a 1 gracias a una aparición sobre la hora del atacante Facundo Colidio.

El último partido fue triunfo con goleada para River

El presente futbolístico del conjunto conducido tácticamente por el Chacho llega en un punto de marcada solidez tras haber goleado al Pirata por 3 a 0 el pasado 5 de abril. Si bien el contexto institucional y deportivo actual es diametralmente opuesto al drama vivido hace una década y media, la carga emocional se mantiene intacta para los hinchas. River sabe que tiene en sus manos la posibilidad concreta de volver a levantar un título dos años después de su última corona, tras la salida de Marcelo Gallardo y en un momento convulsionado.