Los coletazos sobre Gallardo y su salida de River: "Hay un karma y todo se paga"

El mundo River todavía está conmocionado por la salida de Marcelo Gallardo de la institución, comunicada el día después de la derrota ante Vélez Sarsfield en condición de visitante. Golpe de revés para los fanáticos a pesar de que muchos, por malos resultados, se habían animado a cuestionar al entrenador.

Sin embargo los cuestionamientos continuaron ya con el anuncio hecho y la decisión tomada. En las últimas horas fue un reconocido periodista quien cargó sin escrúpulos contra el entrenador por la forma en que se fue del club y el contexto en el que llegó.

"Gallardo ha deformado la percepción del hincha y nuestra también. Se cree que el éxito fue solo de Gallardo. Por eso está la estatua, por eso la gente pasa de la bronca a la compasión, todo por individualizar el éxito. El período del 2018 le hace mal al propio Gallardo porque la derrota te va a caer. No sé si de esta forma, que fue muy cruel. Acá se combinaron un montón de factores terribles". Quién expresó esa dura crítica fue Diego Latorre en el programa F90 en ESPN.

Latorre sobre Gallardo

Sin freno, apuntó con mayor crudeza: "Uno de ellos, en el proceso que estaba Demichelis tambaleando, aparece Gallardo, o lo aparecieron. Hay un karma y todo eso se paga alguna vez. Cuidado con el idilio de una sola persona, alguno tan complejo en el fútbol, donde hay una combinación de factores entre sí para ganar o perder. No es sólo el tacto del entrenador".

Luego recordó las figuras que tenía en aquel momento cuando brilló en el club: "Enzo Pérez, Juanfer Quintero en su mejor momento, Pratto, Nacho Fernández" y ahora son "otros jugadores".

El "héroe de Madrid" que lamentó la renuncia de Gallardo: "Siento tristeza"

Los hinchas de River, incluso aquellos que esperaban que se vaya del club, sienten una cuota de dolor y tristeza por el anuncio de Marcelo Gallardo, quien comunicó que el jueves ante Banfield en el Más Monumental será su último partido como DT del millonario.

En medio de la consternación por lo acontecido, un exfutbolista que fue líder del grupo denominado "héroes de Madrid", por la Copa Libertadores obtenida en la ciudad española durante 2018 tras vencer a Boca, se refirió a la salida del entrenador.

"Mis mejores momentos futbolísticos los pasé con él, lo aprecio mucho. A veces las cosas se dan de esta manera, seguramente él lo sintió y por eso se está presentando así. Pero más que agradecido por todo lo que le dio a River, cómo se brindó, cómo estuvo atento a todo lo que fue River como institución, lo hizo crecer muchísimo a nivel juveniles también", dijo el exdefensor Jonathan Maidana luego de un duelo con el fútbol senior del club.

Por otra parte, afirmó: "Dio mucho por este club, se mató. Tengo los mejores recuerdos de él, de su cuerpo técnico, agradecido por haberlo tenido como entrenador y deseándole siempre lo mejor. Sé que lo dio todo, por ahí las cosas no salieron como esperaba pero creo que se van tranquilo sabiendo que el trabajo lo intentaron cumplir a rajatabla. Si se dio de esta manera, tristeza pero a la vez esperando lo mejor para ellos como siempre lo deseé".

Para cerrar se refirió a sus deseos para este equipo a futuro: "Espero que River se pueda reponer de esta situación y tiremos todos junto para adelante. Esperemos que el equipo salga a flote"