Así fue el primer amistoso de pretemporada de Cipo

Con vistas al comienzo del Federal A, el albinegro enfrentó a Atlético Regina en su primer duelo formal del mes.

En plena pretemporada y con el inicio de la competencia oficial en menos de un mes, Cipo dio su primer paso en el 2026 con un amistoso ante Atlético Regina . Fue el martes por la tarde en el predio Área 22, con buen ritmo, mucho roce por momentos y varias señales futbolísticas que empiezan a marcar el rumbo del equipo de Daniel Cravero .

El rival fue el Albo, último campeón de la Liga Confluencia, en una jornada dividida en dos encuentros de 30 minutos cada uno. De un lado Cravero, del otro Diego Napolitano, ambos buscando rodaje, intensidad y respuestas.

En el primer bloque, los dos presentaron formaciones titulares, donde empezaron a verse las novedades en el Albinegro.

Facundo Crespo se paró bajo los tres palos. La línea defensiva tuvo a Yago Piro por derecha, un puesto que el marcador central ya había ocupado en algunos partidos de la temporada pasada. Luego, dos refuerzos: Víctor Manchafico y Juan Huichulef.

La primera sorpresa apareció sobre la izquierda, con Gonzalo Lucero como lateral volante, pero con una impronta ofensiva marcada. Pasó constantemente al ataque, jugó mucho en campo de Regina y obligó a retroceder al campeón de la Confluencia.

SFP Futbol Entrenamiento cipolletti pretemporada (88) Gonzalo Lucero, uno de los que viene de la temporada pasada. Sebastián Fariña Petersen

Cada vez que el neuquino se proyectó, el fondo quedó con una línea de tres que no resultó improvisada. Huichulef ya jugó con ese sistema en Sol de Mayo y Piro lo hizo en el cierre del 2024.

En el medio también hubo novedades, porque Enzo Vallejos se metió en el equipo con libertades para soltarse y asumir protagonismo en ataque. De hecho respondió con gol, abrió el marcador y fue uno de los puntos altos en la generación de juego.

El doble cinco fue otro tándem nuevo: Marcos Pérez y Brandon Obregón. El primero aportó marca recuperación, pero también llegada al área, porque anotó el segundo tanto. Obregón se encargó de la creación y la distribución, dejando a la vista la calidad para mover la pelota. Por la derecha, Andrés Almirón volvió a mostrar las cualidades ofensivas que ya había expuesto en 2025.

SFP Futbol Entrenamiento cipolletti pretemporada (60) Vallejos y Almirón integraron el equipo titular en el primer amistoso. Sebastián Fariña Petersen

Arriba, dos que se conocen: Sebastián Jeldres como referencia y Nicolás Peralta con movilidad, incomodando a la última línea del Albo, aportando también su participación en ambos goles.

El 2-0 fue justo, no abultado, pero sí claro. Cipolletti tuvo la posesión, la iniciativa y prácticamente no sufrió en el arco de Crespo. Hubo pasajes de roce, choques fuertes y miradas cara a cara entre volantes y centrales, señales de que, aun en febrero y en pleno amistoso, que nadie regala nada.

Rotación y juveniles en el segundo bloque

En el segundo encuentro, Regina mezcló Tercera y Primera, mientras que el Capataz probó nombres que no habían tenido tanto protagonismo en el primer duelo, más habituales suplentes y juveniles.

Cravero dispuso de Alex Verón; Nicolás Trejo, Benjamín García, Lautaro Bassi, Nehuen García; Enzo Vallejos, Sergio “Checho” Ranquehue, Valentín Flores; Fernando Pettineroli, Federico Acevedo y Andrés Domínguez.

Trejo se sumó en las últimas horas tras jugar la final del Regional con Juventud Unida de Gualeguaychú. Bassi, en tanto, mostró versatilidad: comenzó como defensor y luego se adelantó al mediocampo. En 2025 había jugado la Liga como lateral izquierdo.

También sumaron minutos Sebastián Rivas, Mateo Loncón, Tobías Cerda, Alejo Palomeque, Máximo Ramos, Lucas Vázquez e Ivo Luzarreta, varios juveniles que buscan hacerse un lugar.

Ese segundo encuentro fue goleada 8 a 0 para Cipo, demostrando las claras diferencias de jerarquía.

La agenda y lo que viene

El amistoso previsto ante Deportivo Roca para el viernes quedó trunco. Para el Depo iba a ser su segundo cruce ante un Federal A tras enfrentar el sábado a Deportivo Rincón.

En el caso de Cipolletti, la dirigencia trabaja para cerrar un rival entre viernes y sábado y sostener la puesta a punto. Algunos equipos neuquinos quedaron descartados por sus compromisos en la Copa Provincial de Lifune.

También hubo conversaciones para organizar dos amistosos frente a Deportivo Rincón cuando el León regrese de su gira por Mendoza.

La pretemporada lleva tres semanas, pero el primer ensayo dejó indicios de lo que puede ser el equipo para este 2026.