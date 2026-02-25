Sin pelos en la lengua: la picante frase de Adam Bareiro que hizo ruido en River

Tras su debut con la camiseta de Boca, el delantero paraguayo lanzó una frase polémica ante los medios de comunicación.

Los goles de Adam Bareiro en su debut con Boca llamaron la atención en los hinchas debido a que era un punto clave de lo que le faltaba al equipo para empezar a revertir la pálida imagen que viene brindando en el último período. Con su doblete le dio un respiro al equipo y ya consiguió mejores resultados que en su paso por River donde no convirtió goles.

Luego de la victoria conseguida por Copa Argentina, el delantero paraguayo que sorprendió al ser contratado por la dirigencia de Juan Román Riquelme, fue contundente con una frase que le hizo ruido a los hinchas del millonario. " No dudé en ningún momento en venir. Es imposible expresar lo que siento con palabras. Quiero que la gente sepa que acá van a encontrar a un jugador que va a dar la vida ", soltó en diálogo con Tyc Sports.

" Yo quería este debut, quería demostrarle a la gente de Boca que esta es una de las oportunidades más grandes de mi carrera ", dijo y agregó: " No lo tomo como una revancha porque son etapas diferentes de mi carrera".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2026429040559566928&partner=&hide_thread=false "ESTE ES EL DESAFÍO MÁS GRANDE DE MI CARRERA"



En la previa al duelo ante Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de la #CopaArgentinaEnTyCSports, Adam Bareiro habló en exclusiva con TyC Sports y se refirió a su llegada a Boca.



@Tato_Aguilera pic.twitter.com/7aenyoWl0F — TyC Sports (@TyCSports) February 24, 2026

Por otra parte se refirió a su esposa: "Se lo dedico a Tamara. Me imagino que se habrá infartado en la primera, pero que debe haber festejado los otros dos. Debe haber escuchado todo el barrio".

En su relato largó una frase que hizo ruido en River: “Sí, es el desafío más grande de mi carrera. Es un momento donde me agarra con muchas cosas vividas. Es un club donde la exigencia es muy grande. Ya lo sabía antes de venir acá. Lo tomo de tal manera. Espero estar a la altura de lo que es esta institución y dar todo lo mejor de mi”.

Boca le ganó a Gimnasia de Chivilcoy con doblete de Adam Bareiro

Boca derrotó a Gimnasia de Chivilcoy por 2 a 0 en un partido en el que fue ampliamente superior a un rival del Federal A y que disputaron en el estadio Padre Ernesto Martearena, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.

El delantero Adam Bareiro debutó como refuerzo con un doblete, a los 40 minutos del primer tiempo y 12 del complemento. Con el triunfo, el “Xeneize” alcanzó los 16avos de final de la Copa Argentina, instancia en la que deberá medirse con el ganador entre Sarmiento y Tristán Suárez.

Apenas a los 4 minutos del encuentro, el nuevo refuerzo que hizo su estreno en el Xeneize, Adam Bareiro, tuvo el primer gol. El ex San Lorenzo y River quedó mano a mano con el arquero, la quiso picar, y Nicolás Dormisch adivinó su intención.

En los próximos minutos, los de Claudio Úbeda no tuvieron más oportunidades claras e incluso Gimnasia de Chivilcoy se permitió desafiar a la defensa de Boca. El partido se volvió más trabado, con algunas infracciones.

Las polémicas no tardaron en llegar: primero, el árbitro Facundo Tello omitió una tarjeta roja contra Franco Cáseres, que cometió una dura entrada sobre Marcelo Weigandt. La acción se resolvió con una amarilla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2026456602581078300&partner=&hide_thread=false UFFFF: La dura infracción que recibió el Chelo Weigandt por parte de Cáseres. El encuentro entre #Boca y #Gimnasia (CH) sigue 0-0. #CopaArgentinaTyCSports pic.twitter.com/QYJHa4k08j — TyC Sports (@TyCSports) February 25, 2026

Luego, el juez de línea cobró un offside de Lucas Janson en una jugada que terminaba con penal del arquero sobre el jugador. El ex Vélez se encontraba en una posición totalmente lícita.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2026460839872516292&partner=&hide_thread=false ¡POLÉMICA EN SALTA!



A los 33' del primer tiempo, Dormisch le cometió falta dentro del área a Janson, pero el asistente cobró offside. #CopaArgentinaEnTyCSports



¿Qué te pareció? pic.twitter.com/5TAQonSBLj — TyC Sports (@TyCSports) February 25, 2026

Sin embargo, la insistencia de Boca dio sus frutos: en una gran jugada de Janson, que hizo una pared con Malcom Braida, quien se la devolvió de taco, el flamante refuerzo Bareiro definió dentro del área para poner el 1 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2026462024658555155&partner=&hide_thread=false ¡BOCA ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 40', Bareiro puso el 1-0 ante #Gimnasia (CH) en los 32avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/oLNSjo6FTZ — TyC Sports (@TyCSports) February 25, 2026

En el complemento, cuando el reloj marcaba 58 minutos, Braida envió un centro perfecto al área que conectó Bareiro, cambiándole el palo al arquero y anotando su doblete.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2026471196787667149&partner=&hide_thread=false ¡DOBLETE DE BAREIRO!



A los 57', el delantero paraguayo puso el 2-0 ante #Gimnasia (CH) en los 32avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/RQ1CQxNl7V — TyC Sports (@TyCSports) February 25, 2026

Cuando iban 19 minutos, un centro atrás desde la derecha del volante Tomás Belmonte habilitó al mediocampista Milton Delgado, cuyo remate bajo y centralizado fue desviado por Dormisch, aunque el rebote casi se mete por su palo derecho.

A los 33 minutos, un pase en profundidad dejó mano a mano al atacante Miguel Merentiel, que intentó abrir el pie derecho pero el guardameta de Gimnasia pudo desviar su remate de gran manera. En 42 minutos, un disparo cargado de potencia de Braida desde la medialuna del área dio en el poste derecho de Dormisch.

La síntesis del partido entre Boca y Gimnasia de Chivilcoy

Copa Argentina 2026.

32avos de final.

Boca 2 - 0 Gimnasia de Chivilcoy.

Estadio: Padre Ernesto Martearena.

Árbitro: Facundo Tello.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro, Lucas Janson. DT: Claudio Úbeda.

Gimnasia: Nicolás Dormisch; Alexis Zárate, Franco Flores, Valentín Robatto, Martín Gallo; Ramiro Medina, Ezequiel Bassi, Gonzalo Martínez, Franco Cáseres; Marcos Salvaggio, Patricio Ferreira. DT: Alberto Salvaggio.

Gol en el primer tiempo: 40m. Adam Bareiro (B).

Gol en el segundo tiempo: 12m. Adam Bareiro (B).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Miguel Merentiel por Ángel Romero (B); 18m. Mauro Gutiérrez por Ramiro Medina (G), 21m. Sebastián Marfort por Patricio Ferreira (G); 24m. Santiago Ascacibar por Milton Delgado (B) e Iker Zufiarre por Adam Bareiro (B), 30m. Dylan Gorosito por Marcelo Weigandt (B) y Tomás Aranda por Lucas Janson (B); 32m. Mario Dauria por Alexis Zárate (G), Nicolás Giampaoli por Franco Cáseres (G) y Matías Rosales por Marcos Salvaggio (G).