Fuerte choque en calle Soldi: un motociclista impactó contra un tractor y fue hospitalizado
El siniestro ocurrió en barrio Balcón de la Ciudad donde se realizaban trabajos de pavimentación. El joven motocilsta fue trasladado al hospital Heller por las heridas.
Este miércoles por la mañana se registró un fuerte choque en el barrio Balcón de la Ciudad con dos protagonistas: por un lado, un tractor con acoplado, y por otro, una moto. De acuerdo a lo relevado, el motociclista impactó con el acoplado en la intersección de calles Soldi y Closs, y resultó herido por lo que fue hospitalizado.
El violento hecho implicó la intervención de la Comisaría Cuarta y personal de la División de Tránsito, además de los servicios de emergencia, que constataron que el joven que conducía la moto, de 22 años, sufrió lesiones. De esta manera fue trasladado al hospital Heller por la ambulancia del SIEN.
En el lugar, personal de Accidentología realizó pericias sobre la moto Zanella xr 150 y el tractor para establecer la mecánica y causas del siniestro vial que aconteción alrededor de las 7:40. Luego del accidente, la moto quedó tirada sobre la cinta asfáltica, en cercanías al tanque de agua.
Según lo relevado por LM Neuquén, el tractor de la empresa Codam realizaba trabajos en el contexto de obras de asfalto en la zona y circulaba en dirección sur a norte. En tanto, el motociclista, quien alcanzó a referir que trabajaba en el ámbito de la construcción, se dirigía desde el oeste al este cuando impactó aproximadamente a la mitad del acoplado que ya estaba cruzando la vía.
