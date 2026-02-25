Policiales La Mañana Choque Fuerte choque en calle Soldi: un motociclista impactó contra un tractor y fue hospitalizado

Este miércoles por la mañana se registró un fuerte choque en el barrio Balcón de la Ciudad con dos protagonistas: por un lado, un tractor con acoplado, y por otro, una moto. De acuerdo a lo relevado, el motociclista impactó con el acoplado en la intersección de calles Soldi y Closs, y resultó herido por lo que fue hospitalizado.

El violento hecho implicó la intervención de la Comisaría Cuarta y personal de la División de Tránsito, además de los servicios de emergencia, que constataron que el joven que conducía la moto, de 22 años, sufrió lesiones. De esta manera fue trasladado al hospital Heller por la ambulancia del SIEN.

En el lugar, personal de Accidentología realizó pericias sobre la moto Zanella xr 150 y el tractor para establecer la mecánica y causas del siniestro vial que aconteción alrededor de las 7:40. Luego del accidente, la moto quedó tirada sobre la cinta asfáltica, en cercanías al tanque de agua.