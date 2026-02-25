Boleto estudiantil gratuito en Neuquén: cuántos viajes se pueden usar y cómo sigue la entrega del kit escolar

Desde este miércoles, estudiantes de la ciudad utilizan una tarjeta identificada con color bordo, distinta de la SUBE, para acceder al transporte sin costo.

El inicio del ciclo lectivo 2026 en la ciudad de Neuquén llegó con cambios en el sistema de transporte para estudiantes , que desde este año deben utilizar una nueva tarjeta para acceder al boleto estudiantil gratuito . Se trata de un plástico identificado con color bordo y con un validador propio, que ya está instalado en las unidades del transporte público de la capital provincial.

Desde la Municipalidad de Neuquén informaron que, hasta el momento, cerca de 25.000 estudiantes retiraron su tarjeta, y que el proceso de entrega continuará durante los próximos días , con la incorporación de alumnos universitarios y terciarios, lo que incrementará el número total de beneficiarios.

La subsecretaria de Coordinación Administrativa Institucional, Noelia Rueda Cáceres, explicó en diálogo con LU5 que la tarjeta SUBE ya no sirve para el boleto estudiantil gratuito y que ahora se utiliza exclusivamente para viajes comunes hacia el trabajo o actividades recreativas. En cambio, la nueva tarjeta estudiantil cuenta con un sistema de validación propio, ubicado por encima del lector SUBE en los colectivos del servicio COLE de Neuquén Capital.

“Ya están instalados los validadores en todas las unidades, así que a partir de hoy -miércoles- las tarjetas del boleto estudiantil gratuito están en funcionamiento y seguramente ya se están empezando a usar”, señaló la funcionaria.

SFP Entregan tarjeta boleto estudiantil municipalidad (4) Los primeros días de entrega de la nueva tarjeta para el boleto estudiantil gratuito, se registraron largas filas para retirarla. Sebastián Fariña Petersen

Entrega de tarjetas y puntos de retiro

Según detalló Rueda Cáceres, la Municipalidad continúa con la entrega de las tarjetas en distintos puntos de la ciudad. La delegación Confluencia ya finalizó la distribución porque todos los estudiantes inscriptos retiraron su plástico, pero siguen operativos otros puntos.

Actualmente, los estudiantes pueden retirar la tarjeta en la delegación municipal de Godoy, en la ETON y en la delegación SUBE del Parque Central, en el horario de 8 a 16. En estos espacios también se brinda asistencia para quienes tengan dificultades para completar el trámite online.

En relación con los horarios de atención, la funcionaria aclaró que las filas se cierran a las 14:30, pero el personal continúa atendiendo hasta las 16 a quienes ya estaban esperando. Incluso, durante la jornada previa al inicio de clases, se extendió la atención hasta las 19 para garantizar la entrega de las tarjetas.

SFP Entregan tarjeta boleto estudiantil municipalidad (1) Sebastián Fariña Petersen

Cómo realizar el trámite y entrega del kit escolar

El trámite para obtener la tarjeta del boleto estudiantil gratuito se realiza principalmente a través de la página web de la Municipalidad de Neuquén. Rueda Cáceres explicó que el proceso consta de tres pasos sencillos: subir la foto del DNI de ambos lados para verificar el domicilio en Neuquén Capital, adjuntar el certificado de alumno regular emitido por el Consejo Provincial de Educación y presentar el calendario de vacunación completo.

Una vez cargada la documentación, el sistema envía un correo electrónico en menos de 24 horas para informar que la tarjeta está lista para ser retirada en el punto elegido. Para quienes no puedan realizar el trámite digital, las delegaciones municipales ofrecen asistencia presencial para completarlo en el momento.

Además del boleto estudiantil gratuito, la Municipalidad también coordina la entrega de kits escolares para quienes hayan completado el trámite y retirado la tarjeta. Este miércoles, la distribución se realiza en el Centro Cultural Oeste (CCO) y en el Museo Nacional de Bellas Artes, mientras que a partir del jueves el único punto de entrega será el museo.

SFP Entregan Kit escolar municipalidad en el MNBA (7)

El horario de entrega de los kits es de 8 a 16, y los estudiantes pueden retirarlos presentando la tarjeta obtenida. Desde el municipio indicaron que quienes retiren la tarjeta en estos días podrán acceder al kit al día siguiente, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Cantidad de viajes y horarios de uso

El sistema establece una cantidad de viajes mensuales según el nivel educativo. Los estudiantes de nivel primario cuentan con 50 viajes mensuales, mientras que los de nivel secundario tienen 80, debido a la posibilidad de doble turno, talleres o actividades en distintos horarios.

En cuanto a los horarios de uso, varían según el nivel y el turno de cursado. En primario y secundario, la franja horaria se ajusta a los turnos de mañana y tarde, mientras que los universitarios y estudiantes del turno vespertino cuentan con horarios más extendidos, incluso hasta las 23, para permitir el regreso a sus hogares tras clases nocturnas.

SFP Entregan Kit escolar municipalidad en el MNBA (4)

El comienzo del ciclo lectivo en Neuquén se da, así, con un sistema renovado para el boleto estudiantil gratuito, que busca ordenar el uso del beneficio y diferenciarlo del sistema SUBE tradicional. Desde la Municipalidad destacaron la importancia de que las familias y los estudiantes se informen sobre la nueva modalidad, los puntos de retiro y los requisitos del trámite para evitar inconvenientes en el uso del transporte público durante el ciclo lectivo 2026.