Quiniela La Neuquina hoy: resultados del miércoles 25 de febrero, sorteo por sorteo

Todos los números ganadores de la Quiniela La Neuquina de este miércoles. Resultados de la Primera, Matutina, Vespertina, Nocturna y Sorteo Extraordinario actualizados en vivo.

La Quiniela La Neuquina continúa siendo el juego de azar más arraigado en la cultura de los habitantes de la provincia. En esta nota repasamos los re sultados de hoy miércoles 25 de febrero de 2026.

Bajo la administración del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) , este tradicional sorteo ofrece a los neuquinos la posibilidad de probar su suerte en cinco ediciones diarias, garantizando transparencia y seguridad en cada una de las apuestas realizadas en la red de agencias oficiales.

El juego se caracteriza por su modalidad bancada, lo que significa que los premios no dependen de un pozo acumulado, sino que están predefinidos según el monto apostado y la probabilidad de acierto.

Los apostadores pueden optar por números de una, dos, tres o cuatro cifras, con una escala de premios que se multiplica exponencialmente según la dificultad del acierto, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

Resultados del sorteo de La Previa

La actividad comenzó en el turno de la mañana con La Previa, donde el número ganador en la primera ubicación fue el 2455.

previa 2502

Modalidades y formas de ganar en la Quiniela La Neuquina

Una de las opciones más elegidas por los jugadores locales es la apuesta directa, donde se selecciona un número y una posición específica dentro del extracto, que comprende del 1 al 20.

Sin embargo, la redoblona sigue ganando adeptos en toda la provincia, permitiendo combinar dos números de dos cifras en diferentes ubicaciones, lo que potencia significativamente el retorno de la inversión para el apostador.

A qué hora se sortea la Quiniela La Neuquina

La Previa: 10:15

El Primero: 12:00

Matutina: 15:00

Vespertina: 18:00

Nocturna: 21:00

Cómo jugar a la Quiniela La Neuquina

La Quiniela La Neuquina es el juego oficial de azar de la provincia, administrado por el IJAN. Permite apostar a números de 1 a 4 cifras en distintos sorteos diarios.

Se puede jugar a:

la cabeza

los 5 primeros

los 10 primeros

ubicación exacta

Los premios dependen de la cantidad de cifras y la posición acertada.