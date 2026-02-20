Quiniela La Neuquina hoy: resultados del viernes 20 de febrero, sorteo por sorteo

Todos los números ganadores de la Quiniela La Neuquina de este viernes. Resultados de la Primera, Matutina, Vespertina, Nocturna y Sorteo Extraordinario actualizados en vivo.
La Quiniela La Neuquina continúa siendo el juego de azar más arraigado en la cultura de los habitantes de la provincia. Repasamos los resultados de este viernes 20 de febrero.
Bajo la administración del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), este tradicional sorteo ofrece a los neuquinos la posibilidad de probar su suerte en cinco ediciones diarias, garantizando transparencia y seguridad en cada una de las apuestas realizadas en la red de agencias oficiales.
El juego se caracteriza por su modalidad bancada, lo que significa que los premios no dependen de un pozo acumulado, sino que están predefinidos según el monto apostado y la probabilidad de acierto.
Los apostadores pueden optar por números de una, dos, tres o cuatro cifras, con una escala de premios que se multiplica exponencialmente según la dificultad del acierto, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.
Modalidades y formas de ganar en la Quiniela La Neuquina
Una de las opciones más elegidas por los jugadores locales es la apuesta directa, donde se selecciona un número y una posición específica dentro del extracto, que comprende del 1 al 20.
Sin embargo, la redoblona sigue ganando adeptos en toda la provincia, permitiendo combinar dos números de dos cifras en diferentes ubicaciones, lo que potencia significativamente el retorno de la inversión para el apostador.
Resultados del sorteo de La Previa
La actividad comenzó en el turno de la mañana con La Previa, donde el número ganador en la primera ubicación fue el 6820.
Ganadores de El Primero
Cerca del mediodía, el sorteo de El Primero arrojó como principal ganador al número 4431 en el tope del extracto.
Números de la Matutina
En la edición Matutina, el primer premio correspondió al número 8230, completando la grilla de la siguiente manera:
Sorteo Vespertino de La Neuquina
Por la tarde, la suerte se inclinó hacia el número 6948 para el primer lugar de la Vespertina.
Resultados de la Nocturna
Cerrando la jornada de sorteos, la edición Nocturna arrojó como principal favorecido al número 7025. A continuación, el detalle de los 20 premios:
A qué hora se sortea la Quiniela La Neuquina
-
La Previa: 10:15
El Primero: 12:00
Matutina: 15:00
Vespertina: 18:00
Nocturna: 21:00
Cómo jugar a la Quiniela La Neuquina
La Quiniela La Neuquina es el juego oficial de azar de la provincia, administrado por el IJAN. Permite apostar a números de 1 a 4 cifras en distintos sorteos diarios.
Se puede jugar a:
-
la cabeza
los 5 primeros
los 10 primeros
ubicación exacta
Los premios dependen de la cantidad de cifras y la posición acertada.
