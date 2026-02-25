Un sorpresivo corte de luz afecta en pleno centro de Neuquén

La Cooperativa CALF informó que la suspensión del suministro eléctrico se debe a una falla correspondiente a una obra en calle Alberdi y Santa Fe.

Este miércoles al mediodía se produjo un inesperado corte de luz en pleno centro de Neuquén, lo que generó complicaciones en edificios y viviendas de esa zona.

La Cooperativa CALF informó que la suspensión del suministro eléctrico se debe a una falla correspondiente a una obra en calle Alberdi y Santa Fe. "Estamos maniobrando la red para aislar la falla y poder normalizar el suministro", informaron.