Fin de una era: con un video, Gallardo anunció que se va de River

El técnico más ganador de la historia del Millo tomó la decisión luego de la última derrota del domingo ante Vélez.

A través de un video publicado en las redes sociales del club, Marcelo Gallardo anunció que deja de ser el entrenador de River . Luego de la derrota número 13 en los últimos 20 partidos, el Muñeco decidió dar un paso al costado y se lo comunicó a la dirigencia.

"El jueves será mi último partido en River", anunció Gallardo, que dirigirá al equipo contra Banfield por la fecha 7 y ya no será DT del Millo.

Luego de la caída por 1 a 0 contra Vélez, la decisión de suspender la conferencia de prensa encendió las alarmas sobre su continuidad. El técnico analizó con su entorno la decisión a tomar y, con el correr de las horas, en algún momento del lunes se pensó que la continuidad era un hecho.

Sin embargo, tras una reunión con el presidente Stéfano Di Carlo, se confirmó la noticia de su salida.

Gallardo-Vélez Portada

El emotivo mensaje del Muñeco

"Este un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente por el amor incondicional, durante todos estos años. Incluso en los momentos más delicados, como este, en el cual claramente las cosas no salieron como teníamos proyectadas que salgan", comenzó diciendo Gallardo en el video que fue grabado esta noche en el River Camp.

"Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos, simplemente agradecer a aquellos que han creído en mi y en todo mi cuerpo técnico para representar a esta enorme institución, con lo que eso conlleva", agregó el entrenador, notablemente abatido por la situación.

"Tengo nada más que palabras de agradecimiento para con todos. Nada, simplemente mi amor recíproco para todos los hinchas y espero de todo corazón que esta institución que ha crecido enormemente en los últimos años, una institución modelo en toda la región, próximamente la puedan encontrar con buenos resultados futbolísticos para engrandecer todavía más lo que significa River como institución en el mundo. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo a todos", finalizó.

Embed Un mensaje de Marcelo Gallardo para todos los hinchas de River pic.twitter.com/byDSJdcnOY — River Plate (@RiverPlate) February 24, 2026

Qué pasará el jueves y quiénes son los candidatos a sucederlo

El partido ante Banfield del próximo jueves, en el Monumental a las 19:30, será la despedida del entrenador, que es ídolo del club.

Obviamente, al mismo tiempo va a ser muy un clima muy hostil para los futbolistas.

Jugadores como Facundo Colidio, Maxi Salas, Sebastián Driussi y Paulo Díaz son los más criticados por los hinchas. Las ausencias por lesión de los dos máximos referentes como Franco Armani y Juan Fernando Quintero son sensibles, sobre todo en este momento de crisis.

colidio driussi salas river

Marcelo "Pichi" Escudero es el técnico de Reserva y será quien asumirá el cargo de manera interina el viernes para dirigir contra Independiente Rivadavia en Mendoza el lunes 2 de marzo.

Luego, la directiva tendría dos semanas para definir al reemplazante, teniendo en cuenta el paro que los dirigentes de AFA anunciaron para la fecha 9, pautada para el fin de semana siguiente.

Entre los apellidos que están mencionados, la mayoría están con trabajo y algunos no tienen deseos de cambiar de aire.

Los apuntados por la dirigencia Millonaria están Eduardo Coudet (actual DT del Alavés), Hernán Crespo (está en San Pablo), Pablo Aimar (ayudante en la selección) y Santiago Solari (director del fútbol profesional en Real Madrid).

Según trascendió, Coudet y Aimar no están dispuestos a cortar sus actuales contratos y cambiar de vida volviendo al país.

La situación de Crespo sería diferente, ya que siempre se mostró con muchas ganas de dirigir a River.

crespo entrenador san lorenzo.jpg

Otros nombres que aparecieron en las últimas horas y fueron descartados son los de Jorge Sampaoli y Ariel Holan. El primero fue cesanteado en Atlético Mineiro por los malos resultados y el segundo finalizó su vínculo con Central antes de comenzar la temporada 2026 por diferencias con el presidente Gonzalo Belloso.

Un ícono de River que siempre se muestra predispuesto a volver al club es Ramón Díaz, el segundo técnico más ganador de la historia del club. De todas formas, no es del perfil que buscaría la dirigencia y además ha tenido pocas buenas experiencias en la última década de carrera.