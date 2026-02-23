Gallardo suspendió la conferencia de prensa y River vive horas decisivas

Tras una nueva derrota ante Vélez, el entrenador más ganador de la historia del Millo podría dar un paso al costado.

Son 13 derrotas en los últimos 20 partidos para Marcelo Gallardo y este River . La caída 1 a 0 contra Vélez por la fecha 6 del Apertura, con el gol de Manu Lanzini , derivó en que el entrenador suspendiera la conferencia de prensa en el José Amalfitani y las alarmas sobre su continuidad están más encendidas que nunca.

Estas horas son decisivas para el futuro inmediato para el Millo, que en el horizonte tiene el partido del jueves, por la séptima fecha, ante Banfield en el Monumental.

Frente al Fortín, el equipo arrancó muy mal y se podría haber ido goleado al entretiempo. Hubo una mejora en el complemento, pero no pudo aprovechar las tres opciones claras que generó y se terminó quedando con las manos vacías.

Para colmo, las lesiones de Juanfer Quintero en la etapa inicial y Franco Armani en el entretiempo dejaron al plantel sin sus capitanes en condiciones de jugar. River hoy no tiene referentes con espalda en campo que puedan sobrellevar la compleja situación.

river derrota vélez

El Muñeco analiza con su gente

Según trascendió, Gallardo analiza la situación con su círculo más próximo, donde su ayudante Matías Biscay es uno de los principales protagonistas.

"Por primera vez, desde que ha vuelto a River, ha puesto en duda su continuidad. Tuvo una reunión de 30 minutos con su cuerpo técnico y está meditando su decisión", reveló el periodista Juan Patricio Balbi en la mañana del lunes en SC AM sobre el futuro de Gallardo.

gallardo river velez

A diferencia del año pasado, el entrenador empieza a ver que quizás el problema no sean solo los jugadores, sino que hay errores que tanto él como su cuerpo técnico no están identificando.

Además de la cuestión grupal y futbolística, también está lo económico. No es lo mismo renuncia a que lo echen, porque en ese caso el club le tiene que pagar una suma suculenta por lo que resta del contrato.

El presidente recién asumido, Stéfano Di Carlo, dijo a fines del año pasado que su proyecto futbolístico era Gallardo, pero la incógnita es ¿hasta cuándo lo pude bancar cuando gran parte de los hinchas ven al Muñeco como responsable y sin chances de revertir la situación?

Los periodistas que cubren el día a día de River repiten hasta el cansancio la frase "la dirigencia no lo va a echar". Los motivos también son distintos y confluyen: es el máximo ídolo de los últimos 15 años y la rescisión sería costosa para el club.

Embed "¡DALE, CON EL CORAZÓN!". Así vivió Marcelo Gallardo la derrota de River en el Amalfitani... ¡El Muñeco evalúa su futuro en el club luego de esta caída!



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/NEhSTEaeSB — SportsCenter (@SC_ESPN) February 23, 2026

El caso Salas, un símbolo del ciclo

A mediados de 2025, River ejecutó la cláusula de rescisión de Maxi Salas en ocho millones de dólares, cuando el delantero pertenecía a Racing, en uno de los pases más polémicos de los últimos años.

Tras arribar a Núñez, el nivel del delantero fue de mayor a menor, a tal punto que en el último encuentro contra Vélez no solo no fue titular, sino que además no fue considerado por Gallardo para ser uno de los cinco cambios que metió en la derrota ante el Fortín.

Llegó para ser ídolo, o al menos ser importante, pero su nivel como futbolista y su valor de mercado han decaído notablemente debido al bajo rendimiento individual y colectivo del equipo.