Hallaron al puestero que era intensamente buscado en Neuquén: así fue el operativo

Tras un importante operativo en una zona de difícil acceso, la Policía ubicó al poblador rural de 65 años que era buscado en el norte neuquino.

La Policía del Neuquén informó que fue hallado en buen estado de salud el poblador rural José Curamil, de 65 años , quien era intensamente buscado en el sector de Cerro Lohan Mahuida, en el interior de la provincia. El operativo permitió ubicarlo en un puesto de veranada tras un despliegue en una zona de compleja geografía y difícil acceso.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Brigada Rural y Abigeato de Aluminé, en conjunto con efectivos de la Comisaría 31 de Las Coloradas. La búsqueda se concentró en el área del Cerro Lohan Mahuida, donde los policías recorrieron más de 10 kilómetros por caminos montañosos, senderos de difícil tránsito y extensas áreas rurales hasta dar con el lugar donde se encontraba el hombre.

De acuerdo con la información oficial, Curamil había sido reportado como desaparecido luego de ausentarse de su puesto de veranada y no lograr regresar , lo que generó preocupación entre sus familiares y pobladores de la zona. Ante esa situación, se activó un operativo de búsqueda para localizarlo y verificar su estado de salud.

Según destacaron desde la Policía de Neuquén, gracias al conocimiento del terreno y al trabajo coordinado entre ambas unidades policiales, los efectivos lograron ubicar al poblador rural y constatar que se encontraba en buen estado de salud física. La localización del hombre llevó tranquilidad tanto a su familia como a la comunidad rural de la región, que había seguido con atención el operativo.

Búsqueda de puestero en Neuquén (1)

Desde la fuerza de seguridad destacaron que "este tipo de intervenciones pone en evidencia el rol fundamental de la policía rural en el acompañamiento permanente a los pobladores del interior provincial". En esas zonas, las grandes distancias, las condiciones climáticas variables y la compleja geografía convierten cada búsqueda en un desafío logístico y operativo.

Cómo fue el operativo de búsqueda

Las tareas de rastrillaje incluyeron recorridas a pie y en vehículos por caminos de montaña, consultas a vecinos y pobladores rurales, y la localización de puestos de veranada en el área. El despliegue fue coordinado para cubrir un amplio sector y reducir los tiempos de búsqueda, teniendo en cuenta las particularidades del terreno.

La Policía reiteró la importancia de informar de manera inmediata cualquier ausencia prolongada en zonas rurales, ya que la rápida activación de los protocolos de búsqueda permite optimizar los recursos y aumentar las posibilidades de localización en buen estado de salud. También subrayaron la relevancia del trabajo conjunto entre las distintas dependencias y el conocimiento local del territorio.