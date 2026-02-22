River perdió ante Vélez y Manu Lanzini se cobró la ley del ex

El Millonario suma tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura, luego de caer ante Tigre, Argentinos Juniors y Vélez hoy.

River perdió con Vélez por 1 a 0 en un partido disputado esta noche, en el estadio José Amalfitani , por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. El único gol de la noche fue convertido por el volante Manuel Lanzini , a los cinco minutos de la primera parte.

Tras una mala salida desde abajo, Manu Lanzini logró interceptar un pase de Juanfer Quintero y, tras una pared con Matías Pellegrini , el mismo ex River logró convertir el 1 a 0 en el primer remate al arco del partido cuando el reloj apenas marcaba 5 minutos. El jugador surgido del Millonario no gritó el gol y pidió perdón .

Luego de abrir el marcador, el Fortín tuvo más oportunidades para estirar la ventaja, mientras que los de Marcelo Gallardo no pudieron hacer pie en el partido. Joaquín García y de nuevo Lanzini de rebote tuvieron dos ocasiones claras, que no terminaron dentro del arco.

¡LEY DEL EX EN EL AMALFITANI! Vélez recuperó, construyó una gran jugada y Lanzini remató para el 1-0 ante River en el #TorneoApertura . ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/4ux85lvSHC

A los 22 minutos, el delantero Florián Monzón le ganó una pelota con el cuerpo al defensor Paulo Díaz y sacó un remate bajo, que Armani pudo desviar. El rebote le quedó a Lanzini, que tiró de primera pero el guardameta se volvió a imponer.

Las lesiones también fueron protagonistas en la primera etapa: el colombiano Quintero se retiró a los 26' por una molestia en su posterior derecho y en su lugar ingresó el juvenil Joaquín Freitas. Por el lado de los de Guillermo Barros Schelotto, Pellegrini debió ser sustituido por otro jugador de inferiores, Alex Verón.

Para el inicio del complemento, Gallardo debió hacer otra modificación obligada: Franco Armani se resintió de su lesión y Santiago Beltrán ingresó en su lugar.

El segundo tiempo se transformó en un partido más de ida y vuelta, con River yendo a buscar el empate y Vélez aprovechando la contra, aunque ambos arqueros tuvieron una actuación destacada.

La primera del complemento fue de River, con un avance desde la derecha hacia el medio del volante Kendry Páez, que culminó con un remate al segundo palo que detuvo el arquero Álvaro Montero.

El “Millonario” volvió a llegar a los 22 minutos, con un centro pasado del lateral Matías Viña para el otro carrilero de River, Gonzalo Montiel, que remató de primera y desviado por el primer palo.

Cuando iban 30 minutos, un pase en profundidad habilitó al delantero Ian Subiabre, que resolvió con un gran enganche para deshacerse de su marcador y desparramar a Montero, aunque luego remató al medio y no pudo superar al arquero colombiano.

Dos minutos más tarde, el delantero Braian Romero se desmarcó a la espalda de la defensa rival y recibió un pase filtrado que lo dejó mano a mano ante el arquero Santiago Beltrán, que reemplazó a Armani en el entretiempo, quien se quedó con su disparo bajo al segundo palo.

A los 33 minutos, un córner al segundo palo permitió el cabezazo del delantero Facundo Colidio, que Montero pudo desviar sobre su palo derecho. En el rebote, el volante Giuliano Galoppo controló de espaldas al arco e improvisó una tijera desde el área chica que se fue rozando el travesaño.

Así, el “Millonario” cayó a la décima posición de la zona B, con siete puntos, y es vigésimo en la tabla anual, mientras que el elenco dirigido por Guillermo Barros Schelotto lidera el grupo A con 14 unidades y es tercero en la general, en zona de Copa Libertadores.

En la próxima fecha, el equipo que entrena Marcelo Gallardo deberá recibir a Banfield, el jueves 26 de febrero a las 19:30, mientras que el “Fortín” volverá a jugar como local y lo hará ante Deportivo Riestra, el miércoles 25 a partir de las 19:30.

La síntesis del partido entre River y Vélez

Torneo Apertura 2026.

Interzonal.

Fecha 6.

Vélez Sarsfield 1 - 0 River Plate.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Germán Delfino.

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Isaías Andrada, Claudio Baeza; Matías Pellegrini, Lucas Robertone, Manuel Lanzini y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Gol en el primer tiempo: 5m. Manuel Lanzini (V).

Cambios en el primer tiempo: 27m. Joaquín Freitas por Juan Fernando Quintero (R) y 34m. Alex Verón por Matías Pellegrini (V).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Santiago Beltrán por Franco Armani (R) y Kendry Páez por Tomás Galván (R); 19m. Rodrigo Aliendro por Lucas Robertone (V) y Braian Romero por Florián Monzón (V); Giuliano Galoppo por Fausto Vera (R); 25m. Ian Subiabre por Kendry Páez (R); 32m. Imanol Machuca por Manuel Lanzini (V).