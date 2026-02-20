Mala suerte: tras la vuelta de Armani, Ezequiel Centurión se lesionó y no jugará con River

El arquero cipoleño, que venía siendo parte del elenco de Reserva en el Torneo Proyección, sufrió un desgarro y estará fuera de las canchas tres semanas.

River atraviesa un momento complejo en el arco, a pesar de que Franco Armani recibió el alta médica y podrá estar presente el próximo domingo frente a Vélez: la tranquilidad bajo los tres palos se ve amenazada por la lesión de Ezequiel Centurión , quien sufrió un desgarro en el músculo pectíneo izquierdo y estará fuera de las canchas al menos tres semanas. La dolencia del oriundo de Cipolletti complica la planificación de Marcelo Gallardo para los próximos compromisos del equipo.

El golero de 28 años venía de superar una fractura en su muñeca izquierda sufrida en la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors . El contratiempo, de hecho, lo dejó afuera del banco de suplentes en los primeros partidos del Torneo Apertura y le impidió participar de la pretemporada con normalidad. Su recuperación, para colmo, había coincidido con el buen nivel del juvenil Santiago Beltrán , quien asumió responsabilidades en el arco ante la ausencia del ex Atlético Nacional.

El rionegrino se mantuvo como alternativa en las primeras fechas del Torneo Proyección de Reserva , sumando minutos para ganar confianza y experiencia. Su desempeño llamó la atención de la dirigencia del cuadro cuyano, que intentó repatriarlo en este mercado de pases. Sin embargo, la operación no se concretó debido a que los mendocinos no lograron liberar un cupo para su incorporación , aunque se espera que vuelvan a intentar en el mercado invernal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BandaRoja_/status/2024876995713044554&partner=&hide_thread=false Ezequiel Centurión sufrió un desgarro en el pectíneo izquierdo.



#River lo pierde por 21 días



@GustavoYarroch pic.twitter.com/oWdokehfgA — Banda Roja (@BandaRoja_) February 20, 2026

Cuántos partidos se perderá Centurión y qué pasará con Franco Armani

Por ahora, Centurión se perderá los próximos cuatro partidos de River, incluyendo la visita al Fortín, el choque de local ante Banfield, la presentación ante su exequipo como visitante y el partido con Atlético Tucumán en el Monumental. No se descarta que, una vez recuperado, vuelva a sumar minutos en la Reserva dirigida por Marcelo Escudero para retomar ritmo competitivo antes de integrarse plenamente al primer equipo.

Lo positivo para el Millonario es que el guardameta campeón del mundo se entrenó con normalidad durante toda la semana y recibió el alta médica: así, Armani será citado para el encuentro ante el conjunto se Liniers, programado para el domingo a las 19.15 en el estadio José Amalfitani. Su presencia le brinda previsibilidad al cuerpo técnico, aunque abre el debate sobre quién ocupará el arco titular.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CastanaresLucho/status/2024859617012912280&partner=&hide_thread=false #River Franco Armani y Sebastián Driussi recibieron el alta médica y están disponibles para el partido del domingo ante Vélez. pic.twitter.com/uMnJuCHESF — Lucho Castañares (@CastanaresLucho) February 20, 2026

La decisión del Muñeco es clave: deberá determinar si el Pulpo vuelve al 11 inicial frente a Vélez o si opta por dejarlo en el banco y confiar nuevamente en Beltrán. El joven viene de sumar una nueva valla invicta el martes pasado ante Ciudad de Bolívar, lo que aumenta la expectativa sobre su continuidad en el primer equipo. La elección del DT será determinante de cara al futuro, en un momento complicado para La Banda.