Estalló la interna en River: Astrada apuntó contra Ramón Díaz para defender a Gallardo

El riojano había posteado contra el Muñeco por los malos resultados y el bajo rendimiento. Este miércoles apareció el "Jefe" con durísimas declaraciones.

Desde que volvió de la B, River no vivía un momento tan complejo. Con el técnico más ganador de su historia al mando, el equipo juega muy mal, perdió 12 de los últimos 19 partidos oficiales y no encuentra el rumbo futbolístico. En ese contexto, u n histórico como Ramón Díaz apareció en la escena con una dura crítica al Muñeco Gallardo , que este miércoles tuvo la defensa de otro peso pesado.

"Ganar no es lo más importante, es la única opción ", había publicado la cuenta del riojano, que completó el mensaje: "Esa es la mentalidad que aprendí durante mi carrera como jugador y que llevo hoy en día como entrenador. Las glorias pasadas no influyen en nada... ¡lo que cambia todo es el día siguiente, el próximo partido y las nuevas conquistas".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ramon Diaz (@ramondiaz_dt)

Las reacciones de los hinchas y del negro Astrada

En las redes, los riverplatenses no tardaron en debatir. Algunos destacan lo que dijo Ramón y otros piden por su vuelta, mientras que también hay un amplio sector que lo critica. La mayoría de los últimos desempeños del riojano como DT han sido flojos, como le pasó en clubes de Paraguay o Brasil.

Además, en la interna se metió el Negro Astrada, que este miércoles reavivó la polémica.

“Hubo una publicación de Ramón Díaz que me molestó. Ahora soy más gallardista que nunca. No era el momento. Cuando uno está tambaleando, no lo tenés que tumbar”, comenzó diciendo el Negro en diálogo con F90, programa de ESPN donde habitualmente actúa como panelista.

“La publicación no la escribió el propio Ramón, de eso estoy seguro. No sé si tiene un CM o si fue su hijo Emiliano. En River tenés una identificación y un cariño: cuando hay alguien en el cargo... Una cosa es que no te guste cómo juegue y otra, postularte”, disparó.

“Esto lo va a hacer enojar a Gallardo. No sé si lo quisieron tumbar, pero a mí no me gusta, no soy así. Esas pequeñas apariciones en los momentos críticos no hacen falta”, insistió.

Embed EL ENOJO DE ASTRADA CON EL ENTORNO DE RAMÓN DÍAZ



El referente de River criticó una publicación en las redes del entrenador, mientras Gallardo atraviesa un momento complejo en el Millonario.



Mirá #ESPNF90 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/yVk8XqsbNr — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 18, 2026

El Muñeco no se va

River estuvo al borde de otro papelón con la victoria 1-0 ante Ciudad Bolivar que sostuvo el empate en cero hasta los 87 minutos, cuando el equipo recientemente ascendido a la Primera Nacional hizo un penal innecesario que Juan Fernando Quintero terminó cambiando por gol.

Luego de salvar un resultado que estaba generando un fuerte ruido en las tribunas y el mundo River, el entrenador Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa sobre el presente del equipo. “Cuando uno es lógico y sensato tiene la percepción de lo que está pasando, de la realidad. Yo creo que hay que ser consciente de la situación y después abstenerse de todo eso que pasa. River genera eso. Todo el ruido alrededor de los resultados siempre está, sobre todo cuando no se dan de manera favorable. Si eso nos desestabiliza quiere decir que no estamos firmes con lo que estamos haciendo, y todos estamos convencidos”, dijo el DT.

“El torneo lo iniciamos de buena manera, pero las dos derrotas nos descompaginó un poquito. Tratamos de corregir pero sin perder el eje, estamos convencidos y sentimos que no solo tenemos la capacidad sino también las fortalezas para acompañar este inicio del año. Todos en River, el cuerpo técnico, los jugadores y los dirigentes, estamos convencidos de cuál era el rumbo que teníamos que tener este año. Queremos que el equipo represente al hincha, sí, claramente, y tenemos mucho deseo de que eso ocurra. Que el hincha vuelva a contagiarse del equipo. Estamos en esa búsqueda”, sumó.

"Jugamos 5 partidos más uno de Copa: tenemos 3 victorias, 2 derrotas, una muy fuerte, y un muy buen empate con sabor amargo porque merecimos algo más en Central. Hay argumentos, lo que no quieren verlo no lo van a hacer porque se quedarán en esa derrota dolorosa (vs. Tigre), que fue dura y tuvimos que digerir. Veo un poquito más allá de ese resultado en sí. Perdimos un partido parejo con Argentinos que el que hacía gol ganaba y lo hicieron ellos. Argumentos hay, tenemos que seguir consolidando eso. Perder la memoria no se pierde, algunos sí quieren perder la memoria, yo veo fundamentos. Hay que seguir sosteniéndolo. Mientras yo los vea, vamos a trabajar para demostrarlo”, contó.

Durante la conferencia se expresó sobre la posibilidad de dar un paso al costado de la dirección técnica del millonario por malos resultados: "No se me ocurrió, pero no porque sea necio. No quiero repetirme y que sea una perdida de tiempo”.