El enojo de Marcelo Gallardo y la contundente respuesta cuando le preguntaron si deja River

Tras la victoria por la mínima ante Ciudad Bolivar para avanzar en la Copa Argentina, el entrenador brindó una contundente conferencia de prensa.

River estuvo al borde de otro papelón con la victoria 1-0 ante Ciudad Bolivar que sostuvo el empate en cero hasta los 87 minutos cuando el equipo recientemente ascendido a la Primera Nacional hizo un penal innecesario que Juan Fernando Quintero terminó cambiando por gol.

Luego de salvar un resultado que estaba generando un fuerte ruido en las tribunas y el mundo River, el entrenador Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa sobre el presente del equipo. “Cuando uno es lógico y sensato tiene la percepción de lo que está pasando, de la realidad. Yo creo que hay que ser consciente de la situación y después abstenerse de todo eso que pasa. River genera eso. Todo el ruido alrededor de los resultados siempre está, sobre todo cuando no se dan de manera favorable. Si eso nos desestabiliza quiere decir que no estamos firmes con lo que estamos haciendo, y todos estamos convencidos”, dijo el DT.

“El torneo lo iniciamos de buena manera, pero las dos derrotas nos descompaginó un poquito. Tratamos de corregir pero sin perder el eje, estamos convencidos y sentimos que no solo tenemos la capacidad sino también las fortalezas para acompañar este inicio del año. Todos en River, el cuerpo técnico, los jugadores y los dirigentes, estamos convencidos de cuál era el rumbo que teníamos que tener este año. Queremos que el equipo represente al hincha, sí, claramente, y tenemos mucho deseo de que eso ocurra. Que el hincha vuelva a contagiarse del equipo. Estamos en esa búsqueda ”, sumó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023974200818454714&partner=&hide_thread=false "ES NORMAL, SI PERDÉS LA GENTE NO SE VA CONTENTA." Marcelo Gallardo habló sobre la conexión de este River con los hinchas.



#ESPNF10 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/NBJkaAxuZ9 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 18, 2026

Por otra parte dijo sobre el resultado: “Hoy hicimos un gran partido, dentro de lo que fue la complejidad del momento. Fue un buen primer tiempo contra un rival duro, que defendió con alma y vida. Si hacíamos el gol en esa etapa era otro partido. Nos está costando hacer goles, pero eso en algún momento se va a destrabar. Lo terminamos ganando en el final, creo yo merecidamente”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023972553157460364&partner=&hide_thread=false "¡NO!" Marcelo Gallardo DESCARTÓ ROTUNDAMENTE" pensar en dar un paso al costado como DT de River.



#ESPNF10 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/dhLrgdDT7m — SportsCenter (@SC_ESPN) February 18, 2026

A su vez se refirió a la falta de gol que sufre el equipo: “Estamos trabados con el arco. Nuestros delanteros no están teniendo esa buena percepción con el gol, en algún momento se va a destrabar. Hay que seguir insistiendo, es lo único que queda. En algún momento empezarán a hacer goles, eso no va a durar para siempre. Mientras el equipo genere situaciones, esto se va a destrabar, sino estaría preocupado”.

"Jugamos 5 partidos más uno de Copa: tenemos 3 victorias, 2 derrotas, una muy fuerte, y un muy buen empate con sabor amargo porque merecimos algo más en Central. Hay argumentos, lo que no quieren verlo no lo van a hacer porque se quedarán en esa derrota dolorosa (vs. Tigre), que fue dura y tuvimos que digerir. Veo un poquito más allá de ese resultado en sí. Perdimos un partido parejo con Argentinos que el que hacía gol ganaba y lo hicieron ellos. Argumentos hay, tenemos que seguir consolidando eso. Perder la memoria no se pierde, algunos sí quieren perder la memoria, yo veo fundamentos. Hay que seguir sosteniéndolo. Mientras yo los vea, vamos a trabajar para demostrarlo”, contó.

Durante la conferencia se expresó sobre la posibilidad de dar un paso al costado de la dirección técnica del millonario por malos resultados: "No se me ocurrió, pero no porque sea necio. No quiero repetirme y que sea una perdida de tiempo”.