El insólito error de la defensa de Cusco para el gol de Estudiantes de La Plata
El Pincha abrió el marcador tras un blooper entre un defensor y el arquero rival, por la segunda fecha de la Copa Libertadores.
Estudiantes de La Plata venció 2-1 a Cusco por la segunda fecha del grupo A de la Copa Libertadores. El primer gol del encuentro, disputado en el estadio del Pincha se dio por un insólito error de la defensa peruana, por una falta de comunicación entre el central y el arquero.
Ambos equipos venían de un debut deficiente en la primera fecha: Estudiantes había empatado 1-1 ante Independiente Medellín en Colombia y Cusco cayó ante el vigente campeón Flamengo en el partido jugado en Perú.
El blooper de la defensa peruana para el 1-0 de Estudiantes de La Plata
El Pincha era ampliamente superior al conjunto peruano en el primer tiempo, pero no estaba pudiendo manifestar esa ventaja con goles, hasta que un insólito error del visitante le permitió abrir el marcador.
A los 28 minutos, tras un pelotazo de la defensa de Estudiantes al área rival, la comunicación entre el arquero -que salía a agarrar la pelota- y el defensor, que buscaba despejar, no fue buena y ambos chocaron, dejando la pelota a Facundo Farías con el arco libre para poner el 1-0.
La felicidad no le duró mucho a los dirigidos por el Cacique Medina, que tan solo tres minutos después perdieron la ventaja que habían ganado por el error de la defensa rival.
A los 31 minutos, Lucas Colitto recibió en el área del Pincha tras una gran asistencia de taco, dejó pagando en el piso a González Pirez, y definió cruzado para el 1-1.
El inicio del segundo tiempo no pudo ser mejor para Estudiantes: primero, tardó solo tres minutos en pasar nuevamente adelante en el marcador con un golazo de Tiago Palacios de afuera del área, tras aprovechar una ley de ventaja otorgada por el árbitro.
Y unos minutos después, Cusco quedó con un jugador menos: Colitto, que había marcado el empate, fue expulsado por una falta en la mitad de la cancha que le valió la segunda amarilla.
La agenda de los equipos argentinos en torneos internacionales
Este martes solo tres equipos argentinos tuvieron acción en torneos internacionales: por Libertadores, Estudiantes recibió a Cusco, mientras que Boca hace lo mismo con Barcelona de Ecuador. Por Sudamericana, Riestra visita a Gremio.
El miércoles es el día que más argentinos compiten en ambas competencias continentales. En Copa Libertadores, Rosario Central visita a Libertad en Paraguay, con la posible ausencia de Ángel Di María. Por otro lado, el equipo sensación, Independiente Rivadavia, tiene una visita de riesgo ante Fluminense.
En la Copa Sudamericana, juegan dos de los grandes: Racing recibe a Botafogo, reeditando la Recopa Sudamericana 2025, y River juega en el Monumental ante Carabobo, en busca de su primer victoria en el torneo. Barracas Central también juega ante Olimpia en Paraguay.
El jueves también habrá acción, con Lanús recibiendo a Always Ready y Platense visitando a Peñarol por la Copa Libertadores. El mismo día, por Copa Sudamericana, Tigre juega de local ante Macara, mientras que San Lorenzo recibe en el Bajo Flores a Deportivo Cuenca, tras haber empatado en el debut contra Recoleta.
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