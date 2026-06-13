Mundial 2026: la principal duda de Scaloni de cara al debut de la Selección Argentina

El entrenador de la Albiceleste mantiene abierta una incógnita a pocos días del primer partido ante Argelia.

La Selección Argentina, ante la posibilidad de un cambio clave para el debut en el Mundial 2026.

El director técnico de la Selección Argentina , Lionel Scaloni , no descarta la posibilidad de poner una línea de 3 en la defensa durante el debut en el Mundial 2026 , que será este martes frente a Argelia .

El director técnico de la “Albiceleste” probó una posible formación titular con línea de cuatro, aunque podría sufrir modificaciones a partir de la lesión de Nicolás Tagliafico , quien sufrió un desgarro y se perdería los primeros partidos.

La mencionada línea de 4 estaría conformada por Nahuel Molina y Facundo Medina en los laterales, mientras que Nicolás Otamendi y Cristian “Cuti” Romero integrarían la zaga central.

scaloni argentina

Sin embargo, esta línea podría verse modificada con la salida de Molina y el ingreso de algún mediocampista más, por lo que la Selección pasaría de un 4-3-3 a un 3-4-3. Aquí es cuando se le abre una oportunidad a Nicolás González, uno de los jugadores favoritos de Scaloni a quien incluso probó en algunas ocasiones como marcador de punta por izquierda, por lo que tiene experiencia en el ida y vuelta.

En caso de que finalmente se mantenga la línea de cuatro jugadores en defensa, los mediocampistas serían Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, quienes suelen ser los titulares siempre que se encuentran en buenas condiciones físicas.

Finalmente, la delantera estaría conformada por Lionel Messi, quien viene de tener una gran actuación en los minutos que disputó ante Islandia en el último amistoso, Thiago Almada y Lautaro Martínez, que buscará tomarse revancha después de su muy floja actuación en el Mundial de Qatar 2022.

Cuándo volvería Tagliafico

El lateral izquierdo de la Selección Argentina sufrió un desgarro grado 1 en el sóleo de la pierna izquierda y todo indica que se perderá los primeros dos partidos de la fase de grupos.

De esta manera, su regreso se daría recién en el último encuentro del Grupo J, que será el sábado 27 ante Jordania, o bien podría ser resguardado para la fase de eliminación directa en caso de avanzar a los 16avos de final.

¿Cómo está el Dibu Martínez?

Emiliano "Dibu" Martínez protagonizó un momento de preocupación durante el entrenamiento de la Selección Argentina al mostrar un evidente gesto de dolor en su primer trabajo sin vendaje tras la lesión sufrida en uno de los dedos de su mano derecha.

En una de las acciones de la práctica, Martínez se lanzó para desviar una pelota utilizando justamente su mano derecha, la zona afectada por la lesión. Tras completar la atajada, el marplatense evidenció una mueca de dolor que rápidamente llamó la atención de quienes seguían el entrenamiento.

Embed ¡ATENCIÓN A ESTA IMÁGEN! El Dibu Martínez tuvo gestos de dolor al sacarse los guantes en el entrenamiento de la Selección Argentina.



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El arquero campeón del mundo había trabajado en los últimos días con un vendaje protector para resguardar el dedo lesionado, pero en esta ocasión se presentó sin esa protección, una señal positiva respecto de su recuperación.

Desde el cuerpo técnico mantienen la tranquilidad y consideran que las molestias forman parte del proceso normal de recuperación, especialmente luego de una lesión en una zona tan sensible para un arquero.

Martínez completó el resto de la práctica junto a sus compañeros y no mostró dificultades para continuar con los ejercicios programados, por lo que no hubo necesidad de interrumpir su participación en el entrenamiento.