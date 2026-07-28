El inesperado comunicado de la IFAB sobre la roja a Embolo en Argentina-Suiza

Más de una semana después de la final del Mundial 2026 , sigue la polémica con Argentina. Una de las jugadas controversiales se di partido de los cuartos de final ante Suiza, con la e xpulsión del delantero Breel Embolo . Se trata de una de las grandes polémicas que tuvo la cita mundialista y que generó tantas críticas al árbitro como a la FIFA .

La polémica jugada ocurrió en el minuto 72, cuando Argentina y Suiza empataban 1 a 1 y el conjunto europeo era superior. Embolo, su centrodelantero que ya estaba amonestado desde el primer tiempo, fue a disputar una pelota con Leandro Paredes y cayó simulando un golpe. El árbitro portugués Joao Pinheiro amonestó al volante argentino y cobró infracción para Suiza.

Ahí fue cuando intervino el VAR para comunicarle al juez que había existido un error, ya que Paredes no había tocado a Embolo. Pinheiro, luego de revisar la imagen, le quitó la amarilla al argentino pero le sacó la segunda amarilla y por consiguiente roja al suizo. El árbitro aplicó la nueva regla de "confusión de identidad" en el que el VAR interviene si el juez se equivoca en el destinatario de la tarjeta amarilla.

A través de la circular N°34 emitida este martes, la IFAB consideró que Embolo estuvo mal expulsado porque la regla no se aplicó correctamente. "Una tarjeta amarilla, que no sea una segunda tarjeta amarilla, sólo puede ser revisada para identificar al jugador que cometió la falta; la falta en sí no puede ser revisada y/o modificada", asegura. En otras palabras, el VAR no tenía la potestad de recomendar un cambio en la naturaleza de la falta para señalar una simulación, por lo que Embolo no debió ser expulsado. En todo caso sí podía intervenir si Pinheiro amonestaba a un futbolista por una infracción pero el autor de la misma era otro jugador.

La nueva regla que pondrá en práctica la Premier League para terminar con las demoras de los arqueros

El fútbol de la Premier League pondrá a prueba una nueva y revolucionaria regla con el propósito de combatir la pérdida de tiempo durante los partidos y, en especial, apunta directamente contra las interrupciones que provocan los arqueros cuando simulan o exageran una lesión para detener el juego en beneficio de su equipo.

La iniciativa es simple, si el árbitro autoriza el ingreso del cuerpo médico ante un pedido de asistencia por parte del uno de los arqueros, el entrenador dispondrá de diez segundos para seleccionar a un futbolista que deberá abandonar la cancha durante un minuto. En caso que no elija a ninguno en ese lapso, será el capitán quien tenga que salir del campo de juego.

Por lo tanto, el equipo se quedará temporalmente con un jugador menos. Este castigo busca penalizar el uso reiterado de este recurso, cada vez más habitual en los últimos años, para detener el ritmo de juego, enfriar el empuje rival o hasta recibir indicaciones tácticas desde el banco. Pero la novedosa disposición también contempla excepciones. No se aplicará cuando el propio arquero indique que no necesita asistencia médica; ante un choque con un compañero o un rival; ante una falta que requiera atención médica inmediata; o si presenta conmoción cerebral o hemorragia.

En caso de que el visto bueno llegue en los próximos días, la nueva norma se aplicaría por primera vez en el duelo que protagonizarán Tranmere y Rochdale por la ronda preliminar de la Copa de la Liga inglesa, el próximo 1° de agosto. Si el banco de pruebas es exitoso, la IFAB no vería con malos ojos incorporar esta modificación de forma permanente a las reglas del juego a nivel mundial a partir de la temporada 2027-28.