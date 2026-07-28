Una leyenda alemana destrozó a la Selección argentina: "Fue un mal ejemplo"

En torno a la Selección argentina hay un sinfín de opiniones variadas en los amantes del fútbol debido a que hay un importante dilema entre quienes valoran los logros conseguidos en el ciclo de Lionel Scaloni (Copa del Mundo, bicampeonato de Copa América y Finalissima) y otros que cuestionan sin freno al grupo por las formas que ha tenido durante el camino.

Algunos casos han tomado a este seleccionado como un ejemplo para sus equipos por la resiliencia, templanza y otros aspectos positivos que demostró en el Mundial 2026 , pero algunas figuras del fútbol mundial se han encargado de cargar contra el seleccionado sumándose así a la campaña antiargentina que continúa a nivel mundial. En las últimas horas, una leyenda de Alemania cargó con dureza contra el seleccionado argentino.

Quien apuntó contra la Selección fue Rudi Völler , campeón del mundo con Alemania en Italia 90. En el Congreso Internacional de Entrenadores de la BDFL fue durísimo con el combinado nacional: "Y por supuesto, se notó esa simpatía por Argentina... fue un mal ejemplo. Muchos lo tomaron como modelo, pero me parece una discusión un poco hipócrita. De repente, los argentinos eran la vara con la que medir todo. A mí no me gustaría tener un equipo que juegue como Argentina. Lo de ellos no tuvo mucho que ver con el fútbol. Podrás decir que fueron campeones del mundo, y ahora subcampeones...".

"Fueron campeones del mundo y ahora subcampeones... pero eso es... En fin, todos esos elogios hacia ellos es algo que no entendí en muchos casos", soltó y luego se refirió a la campeona del mundo que venció a la Argentina en la final: "España merece los elogios, y los ingleses también defendieron muy bien".

Sobre la llegada de Klopp a la Selección alemana

Por otra parte, en ese espacio se abrió a analizar lo que podría hacer Jürgen Klopp en la Selección de Alemania, lugar en el que fue presentado como DT: “Tiene la fuerza y el poder para probar cosas nuevas. Con él se cerrará un ojo si algo no funciona inmediatamente. Eso se lo ha ganado".

Fuerte advertencia de Klopp en su presentación en Alemania: "Si piensan que soy una basura, díganmelo y me iré"

Jürgen Klopp ya se sacó chispa con la prensa en la primera conferencia oficial donde fue presentado como nuevo entrenador de la Selección de Alemania, que era dirigida por Julien Nagelsmann hasta la eliminación en manos de Paraguay del Mundial 2026. Sin freno y fiel a su estilo combativo, el DT dejó frases durísimas que resonaron a nivel mundial.

No anduvo con medias tintas y rápidamente, el entrenador que ha cosechado un sinfín de títulos en los clubes por los que pasó, marcó terreno ante la prensa.

Qué dijo Klopp en la conferencia de prensa

“Si van tras mi familia, me voy. Si piensan que soy una basura, díganmelo y me iré”, advirtió Klopp con dureza en conferencia. Por otra parte, hizo referencia a su llegada al importante seleccionado que no atraviesa una buena etapa desde su campeonato conseguido en el Mundial 2014: "En estos días ha pasado por mi cabeza una película para recordar de dónde vengo. Como sé de dónde vengo ysé lo que significa el cargo de seleccionador alemán y durante mucho tiempo para mí fue imposible imaginar llegar a él".

Klopp, en su presentación como seleccionador de Alemania.



"No estoy haciendo este trabajo por mí. Lo estoy haciendo por vosotros. Estoy aceptando este trabajo a pesar de haber visto cómo trataron a Nagelsmann y a Tuchel".



"Si van tras mi familia, me voy. Si piensan que soy una… pic.twitter.com/EMaPgcm0hJ — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) July 24, 2026

En su relato fue duro con la prensa y le hizo una advertencia: “No pongan palos en la rueda”. Luego fue por más: "Los vamos a necesitar también. Les pido que acompañen el proceso pensando en el bien del mismo".

Luego, explotó en su relato: "Si en algunos momentos todos ustedes piensan que debo irme, me iré sin indemnización.Si se meten con mi familia y no la dejan en paz, me voy. Si piensan que soy una basura, díganmelo y me iré. No hago esto por mí. Lo hago por ustedes. He visto lo que ha pasado con Julian (Nagelsmann) y con (Thomas) Tuchel. Sé que en otros países es peor".

La carrera de Klopp