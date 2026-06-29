"Paraguay nunca se rinde": después de la hazaña en el Mundial 2026, el presidente decretó feriado nacional

La Albirroja eliminó a la tetracampeona y avanzó a octavos de final. Santiago Peña festejó la hazaña de Gustavo Alfaro con asueto en todo Paraguay.

La euforia futbolera se transformó en jornada de descanso. El presidente Santiago Peña decretó feriado nacional en Paraguay para este martes 30 de junio, tras la histórica clasificación a octavos del Mundial 2026 .

La decisión llegó minutos después del pitazo final. El mandatario la anunció en su cuenta de X con un mensaje que se viralizó al instante: "¡Paraguay nunca se rinde! ¡Feriado carajo!", escribió junto a una bandera nacional. La publicación superó rápidamente las 200 mil visualizaciones y se llenó de comentarios de hinchas.

El gesto presidencial coronó una noche inolvidable para el fútbol guaraní. La Albirroja dejó en el camino a una de las grandes potencias del fútbol mundial y desató festejos que se extendieron por Asunción y todo el interior del país.

Embed ¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!! — Santiago Peña (@SantiPenap) June 29, 2026

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro eliminó a Alemania en una definición desde los doce pasos, luego de igualar 1 a 1 en los 90 minutos y en el alargue. El triunfo quedó grabado entre las mayores hazañas del deporte paraguayo.

Paraguay festeja con feriado nacional su hazaña en el Mundial 2026

No es la primera vez que Peña echa mano a esta herramienta. En septiembre de 2025 ya había dispuesto un asueto cuando la selección aseguró su boleto al torneo, y volvió a usarla en diciembre con fines turísticos.

En la cancha, el héroe tuvo nombre propio: Orlando Gill. El arquero de San Lorenzo atajó dos penales en la tanda decisiva y sostuvo el arco paraguayo durante buena parte del encuentro disputado en Boston. Después de un arranque flojo en el torneo, se agigantó en el momento más decisivo.

Julio Enciso había abierto el marcador de cabeza a los 42 minutos, tras un centro de Matías Galarza Fonda. En el complemento, Kai Havertz igualó para una Alemania que volvió a quedar afuera antes de octavos por tercer Mundial seguido.

orlando gill fifa

El camino no había sido sencillo. Paraguay arrancó el Mundial con una dura derrota ante Estados Unidos, pero se recompuso con un triunfo frente a Turquía y un empate ante Australia para meterse en la fase decisiva.

La definición tuvo de todo. La Albirroja llegó a tener doble match point, pero falló dos ejecuciones y debió esperar hasta el final. Gill, que había tapado los remates de Havertz y Nick Woltemade, terminó como la gran figura de la noche.

En los penales, Paraguay se impuso por 4 a 3. Jonathan Tah mandó su remate por encima del travesaño y José Canale convirtió el penal que selló la clasificación y desató la locura en las tribunas.

Ahora, Paraguay aguarda por su rival en octavos de final: el ganador del cruce entre Francia y Suecia, que se disputa este martes. La gran final del torneo está pautada para el 19 de julio en Nueva Jersey. Mientras tanto, los festejos continuaron durante toda la madrugada en las calles paraguayas.