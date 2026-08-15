¿Edinson Cavani vuelve a jugar?: cuál podría ser su próximo equipo tras irse de Boca

El delantero de último paso por el Xeneize interesa en varios clubes, aunque su historial médico es lo que preocupa.

Nacional y Peñarol se interesaron en contratar a Edinson Cavani y realizaron consultas durante las últimas horas para conocer las condiciones de una posible incorporación, mientras el delantero uruguayo de 39 años continúa recuperándose de la operación por la hernia de disco que condicionó sus últimos meses en Boca y pretende estar nuevamente en condiciones de competir hacia finales de agosto.

En el caso de Peñarol , Ignacio Ruglio y Edgardo Novick realizaron averiguaciones por la situación del goleador y manifestaron el interés del club en incorporarlo, mientras Nacional también consultó las condiciones necesarias para intentar sumarlo al plantel.

Por el momento, sin embargo, ninguno de los dos clubes alcanzó un acuerdo con Cavani y el atacante tendría como primera intención encontrar una alternativa fuera de Uruguay para prolongar su carrera internacional.

El “Matador” se encuentra sin equipo después de finalizar anticipadamente su etapa en Boca, donde las constantes molestias lumbares prácticamente no le permitieron competir durante 2026.

Cavani solamente pudo disputar dos partidos oficiales este año, frente a Platense y Racing, antes de que sus problemas en la espalda derivaran finalmente en una intervención quirúrgica.

Actualmente realiza una intensa recuperación en Argentina y desde su entorno proyectan que pueda estar nuevamente preparado para competir hacia finales de agosto, momento en el que pretende tomar una decisión definitiva acerca de su próximo destino.

La principal certeza es que Cavani no quiere retirarse lesionado. Pese a las especulaciones que surgieron después de su desvinculación de Boca, el delantero pretende recuperarse, regresar oficialmente a las canchas y recién entonces determinar cuándo llegará el cierre de su carrera.

Además de Nacional y Peñarol, aparecieron alternativas desde el exterior. Internacional de Porto Alegre realizó sondeos para contratarlo mediante un vínculo condicionado a su productividad, mientras que una posibilidad surgida desde el Lecce de Italia finalmente perdió fuerza.

Su posible regreso al fútbol uruguayo tendría además un enorme impacto debido a que Cavani desarrolló prácticamente toda su carrera profesional fuera de su país después de debutar en Danubio antes de partir al Palermo de Italia.

Ahora, después de su extensa trayectoria por Palermo, Napoli, Paris Saint-Germain, Manchester United, Valencia y Boca, los dos clubes más poderosos de Uruguay quieren seducir al “Matador” para uno de los últimos capítulos de su carrera.

La pelota quedó del lado de Cavani: Nacional y Peñarol ya preguntaron por él, pero el delantero primero quiere recuperar plenamente su físico y todavía mantiene como prioridad la posibilidad de continuar jugando en el exterior.

¿Otro delantero se va de Boca?

Vélez inició contactos este jueves con Boca para intentar contratar al delantero Milton Giménez. El pedido del entrenador Guillermo Barros Schelotto por el ex Atlanta se da tras la salida de Florián Monzón y ante las pocas alternativas disponibles en ese puesto dentro del plantel del “Fortín”.

Por el momento, se trató de una primera comunicación entre las dirigencias y todavía no existe una oferta formal, aunque desde Liniers pretenden avanzar durante los próximos días para conocer las condiciones de una posible transferencia.

La necesidad de Vélez se profundizó con la partida de Monzón y el irregular presente de Dilan Godoy, mientras que el cuerpo técnico considera demasiado apresurado depositar toda la responsabilidad ofensiva en Thiago Aguirre, delantero de apenas 17 años.

Antes de apuntar a Giménez, el “Fortín” había mostrado interés por Tiziano Perrotta, una de las revelaciones de Banfield, pero esa posibilidad quedó descartada después de que el Elche de España adquiriera al atacante y decidiera cederlo a Defensa y Justicia.