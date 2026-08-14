Cómo formará Boca ante el Platense de Palermo este sábado: hora y TV

Por la quinta fecha del Clausura, el xeneize visitará al Calamar en Vicente López, en medio de un fixture apretado.

La buena noticia que recibió Boca en la previa al partido contra Platense por el Torneo Clausura.

En el marco de la quinta jornada de la Zona A del Torneo Clausura 2026, Platense recibirá a Boca este viernes a las 21:15 en el Estadio Ciudad de Vicente López . El choque se transmitirá por TNT Sports y tendrá a Jorge Baliño como juez principal, secundado por Lucas Novelli desde la cabina del VAR.

Ambos elencos afrontan este compromiso en medio de desgastantes calendarios internacionales. El conjunto Calamar, bajo la conducción técnica de Martín Palermo , viene de empatar 1-1 frente a Coquimbo Unido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, un cruce que terminará de definirse el próximo miércoles en suelo chileno.

En la competencia doméstica, Platense cosecha cuatro unidades (un triunfo, un parda y dos caídas) y llega impulsado tras su valiosa victoria por 1-0 ante Independiente en el Libertadores de América.

Con el fin de equilibrar el físico del plantel, Palermo evaluaría rotar algunas piezas, aunque nombres clave como Juan Pablo Cozzani, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Franco Zapiola y Luciano Giménez perfilan para sostenerse en el once inicial.

Por el lado del Xeneize, los de Rodolfo Arruabarrena contabilizan cinco puntos en el certamen tras haber empatado 1-1 con Vélez en la fecha pasada. Pese a que el equipo viene en alza tras superar 3-1 a Recoleta de Paraguay por la Copa Sudamericana, el entrenador ya anticipó que apelará a recambio pensando en la revancha del próximo martes en Asunción.

Futbolistas como Lautaro Di Lollo, Leandro Lozano y Miguel Merentiel recibirían descanso, abriéndole la puerta a las probables titularidades de Dylan Gorosito, Nicolás Figal y Sebastián Villa.

El historial cercano favorece la paridad: en febrero igualaron sin goles en La Bombonera por el Apertura, y el conjunto de la Ribera acumula tres partidos consecutivos sin vencer a la institución de Vicente López.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Guido Mainero, Bautista Merlini, Franco Zapiola; Luciano Giménez. DT: Martín Palermo.

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Leonel Flores y Miguel Merentiel o Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.