Renovación total: Braida y Malcorra cambiaron de look y son tendencia en las redes

Los dos futbolistas tenían sus cortes de pelo particulares y en las últimas horas se mostraron diferentes.

El viernes 14 de agosto trajo una insólita coincidencia en el fútbol argentino que encendió las plataformas digitales: tanto Malcom Braida (Boca) como Ignacio Malcorra (Unión de Santa Fe) decidieron renovar drásticamente su imagen y despedirse de los peinados que los caracterizaron durante años.

Por un lado, Malcom Braida sorprendió a los hinchas xeneizes al dejar atrás su emblemático jopo. El lateral-carrilero pasó por la peluquería y apostó por un corte rapado a los costados y emprolijado arriba, una transformación que rápidamente circuló entre los fanáticos en la previa del próximo compromiso del equipo.

El jopo había sido motivo de un sinfín de memes desde su llegada a Boca, por eso sorprendió el cambio.

Tras su arribo al club de la Ribera, el exlateral de San Lorenzo nunca pudo ganarse la titularidad, incluso cuando tenía por delante a jugadores de bajo rendimiento o poca chapa.

Malcom Braida tiene contrato con Boca hasta el 31 de diciembre de 2028

Por su parte, "Nacho" Malcorra marcó el fin de una era. El experimentado mediocampista ofensivo de Unión publicó en sus redes sociales el proceso en la barbería, donde le dijo adiós definitivo a sus famosas "cubanas" o corte mullet. Este peinado no solo fue su sello distintivo durante su recordado paso por Rosario Central, sino que se había transformado en un fenómeno que imitaban miles de chicos e hinchas en las barberías.

“Malcorra”



Porque el ex jugador de Rosario Central mostró su nuevo corte de pelo en redes sociales. pic.twitter.com/QvGTcO5hw9 — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) August 14, 2026

El rionegrino, nacido en Río Colorado, fue campeón con el Canalla, aunque no le fue para nada bien en su paso por Independiente de Avellaneda.

Su imagen quedó especialmente asociada a Rosario Central, donde el mediocampista atravesó uno de los períodos más importantes de su carrera: disputó 133 partidos, convirtió 22 goles y entregó 25 asistencias, además de conquistar la Copa de la Liga 2023 y el campeonato de Liga 2025.

Después de abandonar el conjunto rosarino, Malcorra comenzó 2026 en Independiente, pero su estadía en Avellaneda duró solamente un semestre y en julio concretó su regreso a Unión después de diez años, club con el que firmó contrato hasta junio de 2027.

A los 39 años, el volante ya volvió a sumar minutos con la camiseta rojiblanca e incluso fue titular en la victoria 2-1 frente a Lanús por el Torneo Clausura.

Las reacciones, comparaciones y memes no tardaron en invadir X (ex Twitter) e Instagram. Entre halagos, bromas y cierta nostalgia por la pérdida de dos de las marcas registradas más reconocibles del torneo local, los simpatizantes bautizaron la jornada como "el viernes de renovación estética" en el fútbol nacional.