A fondo: otra insólita declaración de Úbeda sobre el supuesto penal en el Superclásico

El extécnico de Boca volvió a dar una nota en la que soltó varias frases controversiales.

Continúa la recorrida de Claudio Úbeda por los medios luego de su salida de Boca . Tras la frase que dejó hace algunos días sobre la controversial jugada de Lautaro Blanco y Martínez Quarta en el último Superclásico , el exjugador y ahora DT volvió a dejar declaraciones polémicas.

Aquella acción generó polémicas, porque todo River pidió penal, pero tanto Héctor Paletta en el VAR como Darío Herrera en la cancha determinaron que el contacto no era suficiente para cobrarlo.

En diálogo con TyC Sports, Úbeda había dicho que esa jugada fue penal, generando mucho rechazo en el Mundo Boca. este viernes, el Sifón intentó acomodar sus declaraciones, pero no hizo más que embarrar la cancha en ESPN: "Mejor si fue penal, más bronca para el de River".

"MEJOR SI FUE PENAL... MÁS BRONCA PARA EL DE RIVER"



¿Hubo infracción de Blanco a Martínez Quarta en el último Superclásico que Boca le ganó a River en el Monumental? ¡El Sifón Ubeda lo sigue disfrutando!



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El recuerdo de Miguel

El exRacing, que llegó a Boca por ser parte del cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo, se hizo cargo del primer equipo tras el fallecimiento de su líder.

En el arranque de la nota, el ex DT de Boca contó como Carlos Babington, por entonces presidente de Huracán, lo fue convenciendo a los 39 años de dejar de ser futbolista y pasar a ser entrenador. Y enseguida, tras una pregunta del conductor del ciclo ESPN F90, apareció el recuerdo de Miguel Ángel Russo en el estudio: "Le agradezco a Belloso que hiciera cruzar nuestros caminos. Además de enseñarme todo, Miguel fue como un segundo padre para mí". Y enseguida agregó "Nunca lo escuchamos decir me duele acá, me duele allá o estoy cansado. Siempre se mantuvo firme. Yo estoy convencido que el sabía que quería terminar en Boca".

"ESTOY CONVENCIDO DE QUE MIGUEL QUERÍA TERMINAR EN BOCA"



Claudio Úbeda y el recuerdo de Miguel Ángel Russo.



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El exentrenador desmintió categóricamente los rumores que aseguraban que Juan Román Riquelme o la dirigencia intervenían en la conformación del once titular, al tiempo que repasó las tensiones y convicciones que atravesaron su gestión.

"En Boca siempre armé yo los equipos. Siempre puse a los jugadores que yo quería, siempre. Boca se vive una cosa dentro del predio y puertas afuera genera cosas que no pasan verdaderamente", avisó.

El extécnico xeneize profundizó sobre los términos en los que asumió y se mantuvo al frente del plantel profesional: “Hablamos lógicamente de la continuidad cuando llegó ese fin de año, y en absoluto hablamos de tener ningún tipo de condicionamiento bajo ningún concepto. Yo siempre puse a los jugadores que yo quería. Siempre. Siempre. Y si tuve que morir con la mía, muero con la mía, pero siempre pasó así”.

"SIEMPRE PUSE A LOS JUGADORES QUE YO QUERÍA EN BOCA. SI TENGO QUE MORIR CON LA MÍA, MUERO CON LA MÍA"



Claudio Úbeda.



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El paso de Ubeda por Boca como DT

Ser entrenador del xeneize no es para cualquiera y Claudio Úbeda lo dejó en claro.

"El Mundo Boca te expone a esas cosas. Un día ganaste y sos el mejor del planeta y cuando perdés no servís para nada. El entrenador de equipo grande tiene más de gestión de lo que pasa alrededor, que lo que sucede internamente. Hoy valoro más mi paso por Boca que cuando estaba sucediendo. Creo que me mejoró a mi como entrenador y que también pudimos aportarle algo al plantel".