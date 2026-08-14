La dirigencia de Independiente sigue jugando con fuego: el tapado para ser nuevo DT

Luego de echar a Gustavo Quinteros, la gestión que encabeza Grindetti busca reemplazante en el cargo.

La comisión directiva de Independiente tomó la decisión de echar a Gustavo Quinteros de su cargo como entrenador tras la goleada en contra y eliminación ante Atlético Tucumán. La determinación volvió a sacudir al club y dejó expuestos al presidente Néstor Grindetti y su comisión directiva .

Tras el despido, la cúpula dirigencial comenzó la búsqueda de su reemplazante y apuntó a tres técnicos con trabajo reciente, además de un "tapado" que interesa y picaría en punta.

Dentro de las opciones con las que la dirigencia conversó figuran Omar De Felippe y Ricardo Gareca ; este último se sumó a la carrera en las últimas horas, tras las complicaciones surgidas con el ex DT de Central Córdoba.

El "Tigre", con pasado en Vélez y de reciente paso por la Selección de Chile, surgió como alternativa desde otro sector de la dirigencia, aunque sus estadísticas recientes no terminan de convencer y pierde peso en la "mesa chica". En cuanto a De Felippe, que viene de salir campeón con el conjunto santiagueño en 2024, las conversaciones podrían avanzar sin trabas, ya que no cuenta con club en la actualidad.

El tapado

En las últimas horas la dirigencia del Rojo levantó el teléfono y se contactó con un entrenador uruguayo que supo ser campeón con Nacional. Este "tapado", que se convirtió en el principal candidato y es Jadson Viera.

Con experiencia previa en Boston River y Nacional, Viera se reunió con la CD de Independiente en el predio de Villa Domínico. Se encuentra libre desde marzo y es representado por el argentino Uriel Pérez, quien maneja a varios futbolistas del actual plantel profesional.

Según pudo saber este portal, las autoridades del club quedaron gratamente sorprendidas por el nivel de conocimiento que demostró sobre la institución. “Fue más positiva de lo que esperábamos”, deslizaron desde el entorno dirigencial respecto al cónclave.

Una dirigencia que juega con fuego

La gestión deportiva de Independiente es paupérrima, incluso cuando han cambiado algunos nombres y agrupaciones. Néstor Grindetti no tiene la mejor relación con Daniel Seoane, secretario general. Hay otros como Carlos Montaña que viene desde la gestión Moyano.

Mientras tanto, la paciencia de los hinchas está totalmente agotada. Son 25 años sin lograr títulos locales en los cuales hubo dos festejos de Copa Sudamericana y un descenso. Las únicas veces que jugó la Copa Libertadores fue justamente por eso y no por tabla general.

Además, apeló a una colecta inédita para salir de las deudas que dejó la etapa de Moyano, pero ahora volvió a la misma situación, con inhibiciones de por medio.

La aparición del nombre de Jadson Viera es otra muestra de que la dirigencia sigue jugando con fuego, porque es un técnico sin espalda en el club que en caso de asumir no tiene margen de error.

A Independiente le cuesta horrores ser competitivo, incluso cuando tiene buenos futbolistas.