Independiente echó a Gustavo Quinteros tras la goleada y eliminación sufrida: quién lo reemplazará

La comisión directiva tomó una decisión luego de una reunión hecha este jueves, tras la goleada 0-4 que lo terminó eliminando de Copa Argentina. Cuáles son los pasos a seguir.

La goleada sufrida por 4-0 ante Atlético Tucumán , que decantó en la eliminación de la Copa Argentina , hizo estallar por los aires un problema deportivo que arrastraba Independiente de Avellaneda. El ciclo de Gustavo Quinteros se puso bajo la lupa por esta situación, al punto tal que la comisión directiva habría hecho un análisis y, acto seguido, tomó una decisión impactante.

Según trascendió este jueves, el entrenador Quinteros fue despedido de su cargo por la comisión tras la contundente derrota en el estadio de Newell's de Rosario. La decisión habría sido tomada luego de que la CD se reúna tras la caída del equipo y todavía se está resolviendo las formas en las que hará la rescisión, por lo que aún no se anunció oficialmente.

Por el momento, Hugo Tocalli será quien esté a cargo del equipo en el entrenamiento de esta tarde, a pesar de su rol como secretario deportivo. La decisión se dio debido a que Carlos Matheu está en Santiago del Estero con la Reserva, pero, sin embargo, una vez que regrese tomará el control interino junto a Eduardo Tuzzio .

Las frases de Quintero que resonaron

"Como entrenador me da vergüenza. Asumo toda la responsabilidad que me corresponde. Le quiero pedir disculpas a la gente", había dicho.

Pero, luego apuntó con frases que fueron atribuidas para la dirigencia: "Ni estos jugadores ni el cuerpo técnico somos responsables de una continuidad de fracasos en un club tan grande como Independiente, que hace años no gana títulos. Necesitamos la ayuda de todos para volver al lugar que Independiente merece."

"Ni los jugadores ni nosotros somos responsables de la continuidad de FRACASOS que viene teniendo un club tan grande como Independiente a lo largo de muchísimos años. Yo me hago responsable de lo que me corresponde, pero Independiente necesita de la ayuda de todos para salir… pic.twitter.com/gQSJgoStrh — Independiente No Duerme (@CAInoduerme) August 13, 2026

Cómo fue el partido

Atlético Tucumán goleó a Independiente por 4 a 0 y se clasifico a los cuartos de final de la Copa Argentina donde esperará al vencedor entre Aldosivi e Independiente Rivadavia de Mendoza.

Los autores de la histórica paliza ante el "Rojo" fueron Nicolás Laméndola por duplicado a los 31 del primer tiempo y a los 25 del complemento, mientras que Manuel Brondo y Facundo Nicola pusieron el segundo y tercero respectivamente.

En los 16avos, el "Rojo" derrotó por 2 a 0 a Unión de Santa Fe, con goles del chileno Maximiliano Gutiérrez y Santiago Montiel, encuentro disputado en el mismo estadio que deberá utilizar este miércoles, mientras que el "Decano" goleó por 3-0 a Talleres de Córdoba, con tantos de Renzo Tesuri, Lautaro Godoy y Nicolás Laméndola.

A los 4 minutos la primera aproximación fue del rojo con un remate desde fuera del área por parte de Meza que se desvió en un defensor hacia el córner.

A los 30 minutos Facundo Tello cobró penal para Independiente luego de que Ferreira tocara la pelota con la mano en el área, pero desde los 12 pasos Santiago Montiel estrello su remate en el palo izquierdo del arquero “Decano”, Luis Ingolotti.

"Montiel":

Porque Santiago Montiel falló un penal en el partido de Independiente contra Atlético Tucumánpic.twitter.com/Wlui8jFFnh — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 12, 2026

Pero como dice el refrán futbolero, “los goles que no se hacen en un arco, se hacen en el otro”, en la jugada siguiente, Nicolás Laméndola abrió el marcador a favor de Atlético Tucumán, con un tiro cruzado ante la salida de Santiago Mele, tras una corrida desde su lado del campo con un pase de Ignacio Galván.

En el complemento los dirigidos por César Luis Falcioni, salieron al campo mucho mejor y aprovechando el shock que transitaba el equipo de Quinteros y a los 4 minutos Brondo amplió el marcador para el “Decano”.

Seis minutos más tarde, Franco Nicola convirtió, de manera cruzada, el tercero para que se transforme en goleada con un Independiente sin reacción alguna, tras una recuperar en campo propio, sumado a la conducción y asistencia de Laméndola.

Para coronar un partidazo del equipo y del número 23 -Laméndola-, el mismo marco un golazo al ángulo derecho de Mele, tras un remate desde el vértice izquierdo del área de Independiente.

La figura del partido, Nicolás Laméndola se expresó tras la clasificación del “Decano”: “siempre soñé un partido así, estoy muy contento, se pudo sumar y clasificar de fase” además agregó como se fue gestando la goleada: “Desde adentro estábamos haciendo un buen partido, desde el gol es más fácil llevar el partido, en el segundo no sé quién era no era yo entre risas, patee y pudo entrar”

En los cuartos de final de la Copa Argentina deberá enfrentar al ganador entre Aldosivi e Independiente Rivadavia de Mendoza que jugarán el miércoles 26 de agosto en el estadio Florencio Sola de Banfield.