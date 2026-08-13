Una selección sudamericana tiene a Gallardo y otro argentino como candidatos a DT

El técnico más glorioso de la historia del Millo está en la órbita de un combinado que jugó el último Mundial 2026.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ya comenzó a trabajar en la búsqueda del sucesor de Sebastián Beccacece , quien dejó su cargo después del Mundial 2026 . Entre los principales nombres aparece Marcelo Gallardo , con quien la dirigencia ecuatoriana ya habría tenido un primer contacto.

Según informó el periodista de TyC Sports César Luis Merlo , el entrenador argentino mantuvo un acercamiento con las autoridades de la FEF, encabezadas por Francisco Egas . Por el momento, sin embargo, ese diálogo no avanzó hacia una negociación formal y tampoco existen condiciones contractuales o deportivas establecidas.

Gallardo, de 50 años , se encuentra actualmente sin club luego de finalizar su segundo ciclo al frente de River a comienzos de 2026. Su condición de entrenador libre encaja con uno de los criterios que estableció la Federación ecuatoriana: buscar un técnico que no tenga que interrumpir un proyecto que ya esté en marcha en otro equipo.

De todos modos, el candidato que mayor repercusión generó en Ecuador durante las últimas horas es Luis Zubeldía, que acaba de ser despedido de Fluminense. De acuerdo con información difundida por radio Diblu, de Guayaquil, el argentino estaría cerca de convertirse en el nuevo técnico de la Tri.

Zubeldía tiene como antecedente su exitoso paso por Liga de Quito, donde consiguió la Copa Sudamericana y la LigaPro en 2023, sus primeros títulos al frente de un equipo como entrenador principal. Desde septiembre de 2025 dirige a Fluminense y tenía contrato hasta diciembre de 2026.

Precisamente, ese vínculo aparece como el principal inconveniente para concretar su llegada a Ecuador. La FEF debería desembolsar alrededor de 600.000 dólares para rescindir el contrato de Zubeldía, además de afrontar un salario anual estimado entre 2,6 y 3 millones de dólares. Como referencia, Beccacece cobraba unos 2,7 millones de dólares por temporada y la Federación ya adelantó que el próximo seleccionador tendrá una remuneración superior.

El interés por Gallardo tampoco es reciente. Su nombre ya había sido considerado por la dirigencia ecuatoriana antes de la contratación de Beccacece, aunque en aquella oportunidad el entrenador decidió rechazar la posibilidad por motivos personales y profesionales.

Tras su salida de River, el Muñeco tuvo una participación televisiva como comentarista durante el Mundial 2026. Además, el último sábado estuvo presente en el encuentro entre Instituto de Córdoba y Gimnasia de Mendoza para acompañar a su hijo Matías Gallardo, quien fue titular en la defensa del conjunto cordobés.

En ese contexto, el entrenador fue consultado sobre la posibilidad de continuar su carrera en el exterior. Su respuesta fue breve: “No, no”, sin brindar mayores detalles.

La lista de alternativas que analiza la FEF incluye también a otros entrenadores de renombre. Además de Gallardo y Zubeldía, aparecen Walid Regragui, Roberto Martínez, Robert Moreno, Thomas Christiansen, Ramón Díaz y Guillermo Almada, entre otros.

Mientras define al sucesor de Beccacece, Ecuador ya tiene la mira puesta en sus próximos compromisos. La selección volverá a jugar durante las fechas FIFA de septiembre y octubre, con Corea del Sur y Japón como posibles adversarios.

La intención de la Federación es tener al nuevo entrenador definido antes de esa ventana internacional, con el objetivo de que pueda comenzar a trabajar cuanto antes pensando en el próximo proceso de Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. De acuerdo con las últimas versiones difundidas este miércoles, el anuncio podría concretarse en las próximas horas.