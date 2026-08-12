Quinteros bajo la lupa: Independiente fue eliminado por goleada de la Copa Argentina

El Rojo cayó por 4 a 0 ante Atlético Tucumán, luego de haber tenido la posibilidad de abrir el marcador con un penal.

Independiente se queda sin uno de los máximos objetivos del año.

Atlético Tucumán goleó a Independiente por 4 a 0 y se clasifico a los cuartos de final de la Copa Argentina donde esperará al vencedor entre Aldosivi e Independiente Rivadavia de Mendoza .

Los autores de la histórica paliza ante el "Rojo" fueron Nicolás Laméndola por duplicado a los 31 del primer tiempo y a los 25 del complemento, mientras que Manuel Brondo y Facundo Nicola pusieron el segundo y tercero respectivamente.

En los 16avos, el "Rojo" derrotó por 2 a 0 a Unión de Santa Fe, con goles del chileno Maximiliano Gutiérrez y Santiago Montiel, encuentro disputado en el mismo estadio que deberá utilizar este miércoles, mientras que el "Decano" goleó por 3-0 a Talleres de Córdoba, con tantos de Renzo Tesuri, Lautaro Godoy y Nicolás Laméndola.

A los 4 minutos la primera aproximación fue del rojo con un remate desde fuera del área por parte de Meza que se desvió en un defensor hacia el córner.

A los 30 minutos Facundo Tello cobró penal para Independiente luego de que Ferreira tocara la pelota con la mano en el área, pero desde los 12 pasos Santiago Montiel estrello su remate en el palo izquierdo del arquero “Decano”, Luis Ingolotti.

"Montiel":

Porque Santiago Montiel falló un penal en el partido de Independiente contra Atlético Tucumánpic.twitter.com/Wlui8jFFnh — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 12, 2026

Pero como dice el refrán futbolero, “los goles que no se hacen en un arco, se hacen en el otro”, en la jugada siguiente, Nicolás Laméndola abrió el marcador a favor de Atlético Tucumán, con un tiro cruzado ante la salida de Santiago Mele, tras una corrida desde su lado del campo con un pase de Ignacio Galván.

En el complemento los dirigidos por César Luis Falcioni, salieron al campo mucho mejor y aprovechando el shock que transitaba el equipo de Quinteros y a los 4 minutos Brondo amplió el marcador para el “Decano”.

Seis minutos más tarde, Franco Nicola convirtió, de manera cruzada, el tercero para que se transforme en goleada con un Independiente sin reacción alguna, tras una recuperar en campo propio, sumado a la conducción y asistencia de Laméndola.

Para coronar un partidazo del equipo y del número 23 -Laméndola-, el mismo marco un golazo al ángulo derecho de Mele, tras un remate desde el vértice izquierdo del área de Independiente.

La figura del partido, Nicolás Laméndola se expresó tras la clasificación del “Decano”: “siempre soñé un partido así, estoy muy contento, se pudo sumar y clasificar de fase” además agregó como se fue gestando la goleada: “Desde adentro estábamos haciendo un buen partido, desde el gol es más fácil llevar el partido, en el segundo no sé quién era no era yo entre risas, patee y pudo entrar”

En los cuartos de final de la Copa Argentina deberá enfrentar al ganador entre Aldosivi e Independiente Rivadavia de Mendoza que jugarán el miércoles 26 de agosto en el estadio Florencio Sola de Banfield.

La síntesis del partido entre Independiente y Atlético Tucumán

Copa Argentina

Octavos de Final

Independiente – Atlético Tucumán

Estadio: Marcelo Bielsa (Rosario)

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Silvio Trucco

Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Fernando Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Maximiliano Gutiérrez, Gabriel Ávalos: DT: Gustavo Quinteros.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Franco Nicola, Nicolás Laméndola, Ezequiel Godoy, Manuel Brondo: DT: Julio Falcioni.

Goles en el primer tiempo: 31m, Nicolás Laméndola (AT)

Goles en el segundo tiempo: 4m, Brondo (AT); 9m, Franco Nicola (AT); 25m, Nicolás Laméndola (AT)

Cambios en el primer tiempo: 23m, Matías Abaldo por Maximiliano Gutiérrez (I)

Cambios en el segundo tiempo: en el entre tiempo Lautaro Millán por Mateo Pérez Cursi (I); 22m, Felipe Tempone por Maximiliano Meza (I); 23m, Luciano Cabral por Gabriel Ávalos (I); 28m, Alexis Canelo por Manuel Brondo, Kevin Ortíz por Leonel Vega (AT), 29m, Juan Miguel Arrayago por Juan Fedorco (I); 36m, Gabriel Compagnucci por Lautaro Godoy, Julián Fernández por Renzo Tesuri (AT); 41m, Facundo Pimienta por Franco Nicola (AT).