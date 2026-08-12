La insólita explicación del jugador de Recoleta expulsado ante Boca

El Xeneize le ganó por 3 a 1 al equipo paraguayo en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana que se disputó en el Ducó.

Wilfrido Báez , capitán y referente de Recoleta de Paraguay , habló después de su expulsión ante Boca por la Copa Sudamericana y dejó una explicación llamativa sobre la jugada que condicionó el partido. El futbolista vio la roja por un codazo a Leonel Flores y reconoció que esa acción fue determinante para el desarrollo del encuentro.

En diálogo con ABC Deportes, Báez asumió la responsabilidad por lo ocurrido, aunque también aclaró que no piensa pedir disculpas al plantel. “Yo me hago responsable”, aseguró. Sin embargo, luego agregó una frase que generó repercusión: “Estaba escribiéndoles a mis compañeros que no esperen mi disculpa, porque eso es de cagón”.

El jugador paraguayo explicó cómo vivió la acción que derivó en la intervención del árbitro y su posterior expulsión. “Por inercia levanté el brazo y agarré al jugador de Boca para hacerme sentir en la marca”, señaló. Luego reconoció que, una vez que llamaron al juez para revisar la jugada, entendió cuál sería la decisión: “Cuando lo llamaron para que revisara las imágenes, ya sabía lo que se venía”.

Báez también admitió que su salida cambió por completo el panorama para Recoleta. “Era un partido para hacer historia y, lastimosamente, por esa jugada de la que me hago responsable, cambió el partido”, expresó. En esa misma línea, resumió: “Me hago responsable, esa jugada cambió el partido”.

Por último, el futbolista contó que recibió muchas críticas en redes sociales, aunque remarcó que dentro del club encontró respaldo. “En redes me están matando, pero como ya le dije a otros medios con quienes me tocó hablar: ni si viene el FBI van a encontrar algo malo. Soy una persona honesta”, sostuvo. Y cerró: “Hasta ahora no recibí ninguna queja, solo apoyo. Mis compañeros y los dirigentes saben quién soy”.

El jugador de Boca que está a un paso de la MLS

El mediocampista chileno Williams Alarcón está a un paso de dejar Boca para convertirse en jugador del Atlanta United de la Major League Soccer (MLS). El conjunto estadounidense avanzará en las últimas horas por su incorporación mediante un préstamo y las negociaciones quedarán encaminadas para concretar su salida del club argentino.

Por el momento, no se dieron a conocer oficialmente la duración del préstamo ni las condiciones de una eventual opción de compra, dos cuestiones que deberán quedar definidas en el cierre de las tratativas. Una señal de que su salida esta próxima a darse se produjo antes del encuentro frente a Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana, cuando Alarcón no fue incluido entre los concentrados de Boca y su lugar dentro de la convocatoria fue ocupado por Tomás Belmonte.

Alarcón llegó al “Xeneize” en enero de 2025 procedente de Huracán, en una operación cercana a los cinco millones de dólares por la totalidad de su ficha. Su etapa en Boca estuvo marcada por la falta de continuidad y también por inconvenientes físicos. En marzo de 2025 sufrió una rotura de meniscos en la rodilla derecha, lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses.

El chileno consiguió regresar durante el Mundial de Clubes y posteriormente siguió alternando entre titularidades y apariciones desde el banco, pero nunca logró consolidarse definitivamente dentro del mediocampo “Xeneize”. En la actualidad acumula 34 partidos con la camiseta de Boca, 17 de ellos como titular, y solamente completó los 90 minutos en seis oportunidades, números que reflejan la irregularidad que acompañó su paso por el club.

Su posible llegada a Atlanta United aparece ahora como una oportunidad para buscar mayor continuidad en la MLS, mientras Boca intenta reorganizar un plantel en el que Alarcón fue perdiendo terreno y quedó fuera de la consideración para uno de los compromisos internacionales más importantes del semestre.