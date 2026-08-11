La buena noticia que recibió Boca en la previa al partido contra Platense por el Torneo Clausura.

Por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 , Boca visitará este sábado desde las 21:30 a Platense . En ese contexto, el Xeneize recibió una buena noticia, ya que quedó confirmado que podrá llevar hasta 5.000 hinchas al Estadio Ciudad de Vicente López.

En los últimos días, la dirigencia del Calamar le había presentado la solicitud a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino y al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. La AFA dio el visto bueno en primera instancia y este lunes por la tarde lo hizo el organismo bonaerense.

De esta manera, 5.000 hinchas de Boca colmarán la tribuna visitante del Ciudad de Vicente López, estadio que durante los últimos años recibió numerosas remodelaciones y que este año alberga por primera vez la Copa Libertadores. Durante el primer semestre recibió las visitas de Corinthians, Peñarol e Independiente Santa Fe, tres históricos del continente que colmaron la popular que linda con las vías del tren Belgrano Norte.

Las entradas se pondrán a la venta en los próximos días y los valores los dispondrá el club local, así como la plataforma en la que se adquirirán. Cabe remarcar que en este 2026 el Xeneize pudo llevar visitantes a sus duelos ante Talleres, Defensa y Justicia y Central Córdoba por el Torneo Apertura. Además, de cara al duelo de vuelta ante Recoleta FC por la Copa Sudamericana, los hinchas de Boca tendrán 20.000 localidades disponibles en el Defensores del Chaco, diez veces más de lo que permite la CONMEBOL como plazo mínimo.

Boca busca ratificar su levantada ante Recoleta

En medio de una levantada futbolística, Boca recibirá este martes a Recoleta de Paraguay en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, buscando afirmar su mejoría futbolística y dejar atrás la falta de contundencia que arrastra en el torneo doméstico. El encuentro, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, tendrá lugar a las 19.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega a este cruce internacional con un sabor agridulce. Si bien en los últimos tres partidos del fútbol argentino mostró más buenas que malas, el gran déficit del "Vasco" es la falta de gol. El sábado pasado, Boca fue claramente superior a Vélez pero apenas pudo empatar 1 a 1 en el mismo escenario de Parque Patricios, un resultado que dejó la sensación de que el equipo necesita ser más contundente.

Antes, había superado por la mínima a Estudiantes (1-0) en el Ducó y empatado 2 a 2 con Newell's en Rosario, demostrando una recuperación en el juego que ahora busca confirmar en el plano internacional. Una de las novedades en la lista de concentrados es la ausencia de Enner Valencia, el último refuerzo que llegó libre desde Pachuca de México. Sin embargo, el delantero ecuatoriano no irá al banco de suplentes, ya que el cuerpo técnico prefiere respetar su proceso de puesta a punto física.

La principal incógnita en el once inicial se encuentra en la zaga central. La única duda que Arruabarrena se guardó hasta último momento es si pondrá a Ayrton Costa o a Mateo Pellegrino para acompañar a Lautaro Di Lollo. El resto del equipo sería el mismo que viene de igualar ante el Fortín, con un mediocampo que encuentra su equilibrio con el trinomio Ascacibar-Paredes-Delgado y la frescura juvenil de Tomás Aranda y Leonel Flores en ataque.

La Previa

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa o Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Recoleta: Oscar Toledo; Marcelo Medina, Marcos Pereira, Lucas Monzón, Luis Mendoza; Juan Falcón, Ronal Domínguez, José Espínola, Héctor López; Kevin Parzajuk, Paul Charpentier. DT: Jorge González.