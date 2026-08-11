Con las valijas hechas: un jugador de Boca está a un paso de irse al exterior

Llegó al club a cambio cinco millones y siendo una figura del fútbol argentino. A qué país se iría a jugar.

Rodolfo Arruabarrena sigue delineando el plantel con el que contará en este nuevo período como DT de Boca y algunos jugadores podrían salir de la institución debido a que no son de su gusto. En medio de los rumores sobre una posible salida de Changuito Zeballos a un club europeo , un futbolista que llegó como una figura del fútbol argentino podría irse al exterior.

En las últimas horas trascendió que las negociaciones estarían avanzadas y faltarían detalles para que se concrete la salida del elenco de La Ribera.

Entre los rumores del fútbol nacional, se supo que un equipo franquicia de la MLS pretende llevarse a préstamo al chileno Williams Alarcón . Si bien se supo del interés, no se conoció el nombre concreto de la institución que quiere sumarlo a sus filas pero el acuerdo estaría avanzada.

El mediocampista de 25 años que llegó al club proveniente de Huracán a inicios de 2025, y por un monto de cinco millones de dólares, no fue convocado para el próximo partido y en los próximos días podría viajar a los Estados Unidos para cerrar la cesión.

En su lugar para el duelo del xeneize ante Recoleta FC por los octavos de final de la Copa Sudamericana ingresará Tomás Belmonte, recuperado de una lesión.

No es el Napoli: un club de Europa está interesado en el Changuito Zeballos

Changuito Zeballos atraviesa un momento complejo en su carrera profesional, apartado en Boca, sin definiciones sobre su futuro y a la espera de una oferta desde Europa que sea importante para las partes. Había aparecido el Napoli con fuerza en las últimas semanas, pero las negociaciones se enfriaron y todo es una incógnita.

En medio de esa situación compleja para el joven atacante, un equipo de europeo demostró estar interesado en una posible contratación, con las declaraciones de una persona importante en la estructura de la institución.

Cuál es el club de Europa que lo quiere

“Estamos viendo un par de jugadores. Para nosotros y el entrenador es muy necesario traer un jugador arriba que nos dé desequilibrio, habilidad en el uno contra uno y nos ayude a abrir defensas cerradas. Es uno de los jugadores que estamos viendo”. Quien expresó esas palabras fue Marcos Garcés, el director deportivo del Celta de Vigo de España, según reveló Olé.

"No sé qué tan cerca puede estar”, dijo el directivo. Sin embargo, por el momento no trascendió información sobre si existió una comunicación entre las partes o si acercaron una oferta. Mientras tanto el xeneize y Zeballos esperan una resolución.