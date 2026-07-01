Ultimátum: la fuerte decisión que tomó Boca con el Changuito Zeballos

El club pretende saber cuál es el futuro del jugador, si renueva o no, o se va de la institución. Cuál es la idea del jugador y qué podría pasar.

A Boca se le terminó la paciencia. En medio de la renovación de plantel que intenta hacer el club que tiene como nuevo entrenador a Rodolfo Arruabarrena , la comisión directiva tiene que definir algunas situaciones que impactan en el funcionamiento del equipo que planea el DT. Uno de los casos es el de Exequiel Zeballos , que tendrá que tomar una decisión rápido para saber cuál será su futuro en la institución.

Lo cierto es que luego de varios meses de negociación, desacuerdo y distintas situaciones complejas que se dan sobre el futuro del jugador, Boca le habría dado un ultimátum al habilidoso extremo para que defina qué hará.

Según trascendió en las últimas horas, desde la comisión directiva que comanda el presidente Juan Román Riquelme habrían sido claros: deberá decidir a la brevedad si renueva, se va vendido a otro club o no renueva, situación que podría hacer compleja su estadía en la institución.

Zeballos Boca Portada

La oferta por parte de Boca está. Quieren renovarle, pero el jugador pretendería esperar una oferta desde Europa para emigrar este mercado de pases. Lo cierto es que su deseo no se hace realidad, desde el viejo continente no ofertan y el club quiere saber cuanto antes qué quiere para su carrera.

Qué podría pasar si no renueva

Es una situación compleja entendiendo las pretensiones y cómo se está gestando la negociación. En caso de que no renueve contrato, el club podría tomar la decisión de "colgarlo", como se dice en la jerga futbolera, y que no juegue hasta diciembre del corriente año cuando vence su contrato. Este miércoles no fue parte del ensayo del plantel, supuestamente, por esta indefinición.

Cabe recordar que el mercado de pases europeo está abierto hasta el 31 de agosto, por lo que hasta esa fecha tendrá tiempo de esperar una oferta. Pero a sabiendas de que el torneo doméstico inicia el jueves 23 de julio, podría sufrir esta decisión por parte de la CD. A pesar de esto, el club es claro en que la propuesta está sobre la mesa si quiere renovar el vínculo cuando quiera.

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Boca cerró un arquero que está jugando el Mundial 2026 y llegará para ser titular

Luego de sellar oficialmente el regreso del Vasco Arruabarrena como DT y Leandro Lozano como refuerzo, Boca cerró otra incorporación. La directiva que encabeza Juan Román Riquelme acordó la llegada de un arquero de nivel internacional por el que solo resta la firma.

Luego de la rotura de ligamentos que sufrió Agustín Marchesín en el primer semestre y ante el bajo nivel de Leandro Brey, el xeneize sumará a uno de los destacados del puesto en el último Apertura del fútbol argentino.

Tras un buen paso por Vélez, Álvaro Montero, que está con la selección colombiana en el Mundial 2026, será nuevo jugador de Boca.

álvaro montero

El Fortín le ejecutará la opción de compra que pactó con Millonarios de Colombia (1.400.000 dólares) y lo venderá en una cifra cercana a los 4 millones.

El vínculo terminará de sellarse cuando el arquero suplente de Camilo Vargas en el combinado cafetero finalice su participación.

Montero tiene 31 años y firmaría su contrato con Boca hasta mediados de 2030.