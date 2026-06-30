¿Cuál es el estado de salud del petrolero que sufrió un aplastamiento de mano?

El trabajador, oriundo de Tucumán y del gremio UOCRA, fue intervenido anoche en una clínica de Neuquén luego de ser trasladado en un vuelo sanitario.

Un petrolero de la construcción sufrió un grave aplastamiento en los dedos de la mano mientras realizaba tareas de descarga de material en el yacimiento Los Toldos II Este, ubicado en la zona productiva de Rincón de los Sauces .

Según pudo confirmar LM Neuquén a través de fuentes consultadas, el hecho ocurrió este último lunes en horas de la tarde, entre las 16 y las 17, mientras el trabajador cumplía con sus tareas habituales dentro del predio.

El operario accidentado es oriundo de la provincia de Tucumán y se encontraba trabajando para la empresa Techint al momento del siniestro.

Petrolero traslado Rincon de los Sauces-2 El helicóptero que trasladó al petrolero desde Rincón de los Sauces.

Si bien se desempeñaba dentro de un yacimiento petrolero, su actividad correspondía específicamente a tareas de obra civil, motivo por el cual el trabajador está afiliado al gremio de la UOCRA y no al sindicato de Petroleros, que nuclea a los trabajadores propios de la actividad hidrocarburífera.

Trabajador petrolero accidentado de la UOCRA: el traslado

Esta distinción es relevante porque dentro de los yacimientos conviven distintas cuadrillas y contratistas abocadas a tareas muy diferentes entre sí, desde la operación propiamente petrolera hasta la construcción y el mantenimiento de la infraestructura.

En cuanto a la secuencia del hecho, fuentes consultadas por este medio indicaron que, apenas ocurrido el accidente, se activó de inmediato un protocolo de emergencia previsto para este tipo de situaciones. El operario fue asistido en el lugar por personal médico, que logró estabilizarlo antes de definir el traslado.

Posteriormente, fue trasladado en helicóptero hasta el aeropuerto de Rincón de los Sauces, donde continuó recibiendo atención médica mientras se coordinaba el paso siguiente del operativo sanitario.

PEtrolero traslado Rincon de los Sauces

Desde el aeropuerto local, el trabajador fue derivado mediante un vuelo sanitario hacia la ciudad de Neuquén, donde fue ingresado a una clínica privada para continuar con su atención médica.

Ya en la capital provincial, el operario fue intervenido quirúrgicamente anoche, alrededor de las 19 horas, en un procedimiento que, según las fuentes consultadas, se desarrolló sin inconvenientes.

Respecto del estado de salud del trabajador, las fuentes precisaron que el cuadro no reviste mayor gravedad. La lesión se limitó a fracturas en los dedos de la mano, sin compromiso de otras partes del cuerpo, y el operario evoluciona de manera favorable tras la cirugía.

Actuaron rápido ante la emergencia.

Según se indicó, la rapidez con la que se activó el protocolo de emergencia y la celeridad del traslado fueron determinantes para que la atención llegara a tiempo y se pudiera resolver la situación sin mayores complicaciones. Se espera que el trabajador tenga una pronta recuperación en los próximos días.

La zona productiva petrolera de Rincón de los Sauces es intensa, como en este caso en Los Toldos II Este, donde hay obras en construcción. Son temas de infraestructura que requieren operarios para diversas tareas.