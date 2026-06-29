Tras un choque frontal, se apagó su música a los 26 años: la despedida que ningún padre debería escribir

El sábado, un joven músico de Cutral Co, perdió la vida tras un brutal siniestro vial en la entrada de la ciudad. Su padre, Marcelo Orellana, rompió el silencio en redes para despedirlo.

Hay dolores que no tienen nombre. Hay despedidas que van contra toda ley de la vida. Porque lo natural es que los hijos entierren a los padres. No al revés.

Cuando un padre debe cargar un cajón, cuando una madre debe cerrar la puerta de la pieza de un hijo para siempre, el mundo se quiebra en el medio. Se rompe el orden. Y lo que queda es un silencio que grita.

Esa es la crueldad del destino que hoy atraviesa a una familia de Cutral Co - Plaza Huincul.

La voz del padre: el único testimonio posible

En medio del dolor, fue imposible establecer contacto periodístico con la familia. El respeto y la intimidad del duelo lo impidieron. Por eso, cobran una importancia fundamental las palabras que el padre eligió compartir en sus redes sociales.

Marcelo Orellana no escribió una nota. Escribió con el alma rota. A través de una dedicatoria desgarradora, el padre manifestó el vacío y la desolación que atraviesa su casa desde la partida de su hijo Gonzalo. Un mensaje que se viralizó de inmediato y encendió una ola de solidaridad en toda la región.

"Mijo de mi corazón, te me adelantaste muy pronto, mi guacho. Si ayer estabas lleno de vida y hoy ya andás por las moradas de Dios. Qué tristeza grande me has dejado, regalón", expresó con un pesar que se lee en cada palabra.

La frase duele porque es real: "ayer estabas lleno de vida". La inmediatez del golpe. La vitalidad cortada de golpe por un brutal siniestro vial en la entrada de Cutral Co.

accidente ruta 22 Gentileza Infolosandes

La crueldad de empezar el duelo

El texto del padre sigue indagando en lo que viene, en lo que no se quiere, pero hay que enfrentar: el duelo. "Cómo sigo ahora, si este calvario recién comienza?. Te voy a echar de menos, como me decías vos, hijo, hasta el último suspiro de mi vida. Descansá en paz, mijito, que allá nos volveremos a ver, con el favor de Dios", describió.

Ahí está todo. La pregunta sin respuesta. El "calvario" que recién empieza. La promesa de recordar cada modismo, cada "mijito", hasta el último suspiro. Y la fe, como único lugar donde volver a abrazarlo.

Se apagó un ritmo, no solo una vida

Este joven de 26 años no era cualquier vecino. Creció entre músicos y entre instrumentos de banda. Siguió las huellas musicales de su familia. Su compañero fue el ritmo. Su lugar, la percusión.

Por eso el título no habla de una vida que se fue. Habla de una música que se apagó. Porque cuando se va un hijo músico tan joven, se lleva con él todas las canciones que no llegó a tocar, todos los ensayos que no se hicieron, todos los aplausos que no llegaron.

El destino fue antinatural. Le tocó a un padre enterrar a su hijo. Le tocó a una madre docente (Alejandra Ramírez) despedir al fruto de su casa. Le tocó a una comunidad quedarse sin el ritmo de uno de los suyos.

Hoy, Cutral Co - Plaza Huincul acompaña en silencio. Porque hay dolores que no se explican. Solo se abrazan.

choque fatal ruta 22 gonzalo orellana

El fatal accidente en ruta 22

El siniestro se registró este sábado, alrededor de las 14:20, a la altura del kilómetro 1637, en el tramo que une Zapala y Cutral Co.

Por causas que aún se investigan, protagonizaron el accidente un camión Iveco 440 perteneciente a una empresa de alquiler de maquinarias, que circulaba en sentido Cutral Co–Zapala, y un Volkswagen Polo Track negro, que lo hacía en dirección contraria.

De acuerdo con las primeras pericias realizadas en el lugar por personal policial, se presume que el automóvil habría invadido el carril contrario. Esa maniobra provocó el impacto frontal entre ambos rodados.

Como consecuencia del violento choque, el conductor del Volkswagen Polo Track murió en el acto.