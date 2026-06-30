El puente elevado del Acceso Norte de Neuquén ya muestra sus columnas

Los trabajos que se ejecutan en la actualidad se concentran en la preparación de la plataforma superior que distribuirá el tránsito hacia el centro.

En el nuevo Acceso Norte de Neuquén la fisonomía del nuevo puente elevado en Y comenzó a completarse con el avance de las columnas y los apoyos principales de la estructura. Con esta novedad, durante un recorrido por la obra realizado este lunes, el intendente Mariano Gaido remarcó que “Neuquén ha demostrado que es la ciudad que más obras está realizando en el país”.

Los trabajos actuales se concentran en la preparación de la plataforma superior que distribuirá el tránsito hacia el centro. “Ya se ven todas las columnas, los apoyos de todo lo que va a hacer la losa de este puente en Y que nos va a permitir al entrar a la ciudad tener las dos alternativas, ir para calle Jujuy o para Diagonal 9 de Julio, en forma elevada por arriba de la calle Salta”, detalló el secretario de infraestructura y planeamiento urbano, Alejandro Nicola.

El funcionario especificó que el cabezal de ingreso ya se encuentra totalmente hormigonado y que en los próximos días comenzarán a recibir los materiales específicos para estructurar el soporte definitivo de la losa general.

Esta reconfiguración vial modificará radicalmente la experiencia de ingreso a la capital, resolviendo un punto histórico de congestión mediante un sistema de distribución de niveles que evitará las interrupciones por semáforos o cruces transversales.

Acceso Norte- Polo Gastronomico (7) Maria Isabel Sanchez

La ejecución se financia en su totalidad con recursos propios, producto de la política de superávit que mantiene la administración. “Estamos orgullosos, como lo dijimos siempre, en este caso también en el Acceso Norte de la ciudad, el avance de la obra, lo rápido que está yendo la empresa que lleva adelante, que es neuquina, que tiene la camiseta puesta, que además lo hace con fondos propios, la ciudad sin endeudamiento”, manifestó Gaido.

El desarrollo de obras clave en la capital convive además con nuevas herramientas de inversión privada bajo figuras de articulación mixta como ocurre con el futuro Polo Gastronómico, un espacio ubicado en la zona del nuevo Acceso Norte, que contará con estacionamiento subterráneo.

“El Polo Gastronómico habla del orgullo neuquino de llevar adelante un segundo proyecto y un segundo proyecto que establece inversiones público-privadas”, ponderó Gaido.

Las empresas adjudicatarias iniciaron los primeros vuelcos de hormigón para las fundaciones del complejo, el cual complementará la infraestructura de servicios de la ciudad con el objetivo de consolidar la oferta receptiva y consolidar el perfil turístico.

Avenida Mosconi -Maria Pasqualini (22) Claudio Espinoza

Los trabajos en la Avenida Mosconi

En paralelo, los equipos operativos mantienen activos otros frentes de infraestructura clave vinculados a la conectividad, seguridad y saneamiento. Por ejemplo, sobre la Gran Avenida, a la altura del establecimiento educativo EPET 8, el municipio sostiene la instalación de grandes ductos correspondientes al sistema pluvial principal, un proyecto diseñado para escurrir los excedentes hídricos superficiales en épocas de tormentas extraordinarias.

Para acelerar los plazos y disminuir el impacto el tránsito, Gaido explicó: “Nosotros esta obra la diagramamos y la planificamos con una obra de 24 horas”, quien recientemente constató el avance en una recorrida nocturna a las 4 de la mañana.

Una vez concluida, la Gran Avenida, además de evitar inundaciones, optimizará el flujo desde los puentes carreteros carreteros hasta el aeropuerto, reduciendo los tiempos de traslado habituales a la mitad, e incluirá el soterramiento completo de todos los tendidos de electricidad y fibra óptica para limpiar el paisaje urbano.