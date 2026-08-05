Mariano Gaido recorrió la obra del Acceso Norte y anunció que en 20 días estará lista la primera rama del nuevo puente

El intendente de Neuquén destacó el avance del trabajo más allá de las intensas lluvias. "Demuestra que somos un ejemplo en todo el país”, dijo.

El intendente de Neuquén , Mariano Gaido , recorrió este miércoles los trabajos en el Acceso Norte . y supervisó los avances en la rama que conectará la Avenida Raúl Alfonsín con la Diagonal 9 de Julio, donde ya está todo preparado para iniciar la etapa de hormigonado.

“A pesar de la lluvia, la Municipalidad de Neuquén no para y acá vemos como los trabajadores neuquinos y las empresas neuquinas continúan sin interrupciones para cumplir con el objetivo de finalizar la estructura antes de fin de año”, dijo Gaido y luego afirmó: “Es un orgullo ver que esto pasa y están, con viento, con lluvia y las 24 horas demuestran que somos un ejemplo en todo el país”.

En este marco, valoró que así como se trabaja en este acceso, lo mismo sucede en otras obras que se están ejecutando en la ciudad y recordó que “ayer estuvimos en la Gran Avenida, en el acceso sobre el puente Neuquén–Cipolletti, y hoy estamos en el ingreso Norte. Dos obras en las que hablamos de un reordenamiento vial necesario. Es fundamental que trabajemos en accesos ordenados y programados, como lo hacen las grandes capitales del mundo”.

Superávit de Neuquén

“Es una obra que supera los 30 mil millones de pesos y que realizamos con fondos propios, sin endeudamiento. A partir del superávit y de tener las cuentas ordenadas, la obra está en marcha y avanzando a un ritmo superior al planificado”, reafirmó el jefe comunal.

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planificación Urbana, Alejandro Nicola, brindó detalles sobre la ingeniería de la estructura y los próximos pasos en el sector: “Estamos situados en la rama que permite el acceso desde Raúl Alfonsín hacia Diagonal 9 de Julio. El hierro y el acero ya están completamente colocados y ahora se están instalando cables especiales para el postesado de las vigas. Es un puente especial, postesado, donde la losa irá ubicada debajo de las vigas”, explicó el funcionario.

Respecto a los plazos dijo que se espera en 15 días estar colocando el hormigón “en unos 20 días ya vamos a tener esta primera rama lista para recorrer y caminar en cuanto seque”.

Trabajo contrarreloj en la obra

El secretario de Infraestructura remarcó que las tareas no se detienen por la lluvia: “Todo lo que no nos impide trabajar lo hacemos igual para achicar los tiempos. Estamos trabajando contrarreloj porque queremos llegar a fin de año con el puente armado para hacer las pruebas de carga y habilitar el tránsito lo antes posible”.

En paralelo, Nicola dijo que ya avanzan con la nivelación del suelo, la colocación de puntales y el armado del encofrado estructural de la rama que conectará con la calle Jujuy. “Terminado este sector, pasamos inmediatamente a volcar los esfuerzos en la otra rama”, concluyó Nicola.