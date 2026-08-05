Una nena dejó de respirar en plena ruta y el jefe de la policía logró salvarla

La pequeña, de dos años, comenzó a convulsionar mientras viajaba con sus padres hacia Neuquén. El comisario César Cruz le practicó maniobras de RCP.

Una nena dejó de respirar en plena ruta y el jefe de la Comisaría de El Chocón logró salvarla.

Un joven matrimonio atravesó momentos de enorme desesperación cuando su hija de dos años comenzó a convulsionar, vomitar y tener graves dificultades para respirar mientras viajaban por la Ruta Nacional 237 . La rápida intervención del personal de la Comisaría 42° de Villa El Chocón y las maniobras de reanimación realizadas por el comisario César Cruz fueron determinantes para salvarle la vida.

La emergencia se produjo durante la tarde de este martes, cuando la familia viajaba desde Piedra del Águila hacia la ciudad de Neuquén. El recorrido transcurría con normalidad hasta que la pequeña comenzó a descomponerse de manera repentina.

Ante la gravedad del cuadro, los padres intentaron asistirla mientras continuaban por la ruta, pero la nena tenía cada vez más dificultades para respirar. Desesperados y sin saber cómo realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar ( RCP ), pidieron ayuda de manera urgente a la dependencia policial más cercana, en este caso, la de Villa El Chocón .

En cuanto recibieron la alerta, un móvil de la Comisaría 42°, pese a encontrarse a unos seis kilómetros de distancia, emprendió el viaje de manera inmediata a asistir la urgencia. Tras recibir el llamado, los efectivos se dirigieron rápidamente al encuentro del vehículo en el que era trasladada la nena, cerca de la intersección de la Ruta Nacional 237 con la Ruta Provincial 68.

La comunicación permitió coordinar un punto de encuentro en medio de la ruta. Cada minuto resultaba clave, ya que la niña continuaba con convulsiones, vómitos y severas complicaciones respiratorias.

El hombre fue encontrado en el interior del depósito tras caer desde 8 metros de altura.

La recibió en brazos y la ayudó a volver a respirar

Cuando ambas partes lograron encontrarse, el comisario César Cruz, jefe de la dependencia policial de Villa El Chocón, descendió rápidamente del patrullero y recibió a la niña en sus brazos. La pequeña presentaba sus funciones vitales comprometidas y prácticamente no podía respirar.

Ante la gravedad de la situación, Cruz no vaciló un momento y comenzó inmediatamente a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

La escena fue dramática. Los padres observaban con angustia cómo el comisario intentaba reanimar a su hija, mientras los demás integrantes de la comisión policial organizaban el traslado de emergencia hacia el hospital.

La familia no tenía conocimientos de RCP y había quedado paralizada frente a una situación que empeoraba rápidamente. La intervención del jefe policial permitió que la niña comenzara a responder y recuperara progresivamente la respiración.

Luego, la pequeña fue subida al móvil oficial y trasladada de urgencia al Hospital de Villa El Chocón. Durante todo el recorrido, Cruz continuó con la asistencia directa para preservar sus signos vitales.

Las maniobras se mantuvieron de manera constante dentro del patrullero, mientras el vehículo avanzaba hacia el centro de salud. Finalmente, la pequeña pudo ser estabilizada antes de llegar al hospital.

La justicia determinó que el culpable del choque fue el patrullero.

La nena evolucionó favorablemente

Al arribar al hospital, la pequeña fue recibida por el equipo médico de guardia, que continuó con la atención de emergencia y logró estabilizar completamente su estado de salud.

La nena permaneció internada en observación, acompañada por sus padres, y posteriormente presentó una evolución favorable. Según se informó, se encontraba en buen estado de salud tras el dramático episodio.

El alivio llegó después de varios minutos de extrema tensión. La familia, que había iniciado el viaje rumbo a Neuquén, pudo permanecer junto a la pequeña mientras los profesionales controlaban su evolución.

La rapidez con la que actuaron los efectivos y, especialmente, las maniobras de RCP practicadas por el comisario César Cruz permitieron mantener con vida a la niña hasta que pudo recibir atención médica especializada.

La intervención del jefe de la Comisaría 42° fue decisiva. Su reacción inmediata, el conocimiento de las técnicas de reanimación y la continuidad de las maniobras durante el traslado hicieron posible que la emergencia tuviera un desenlace favorable.