Un narco paraguayo que traía drogas a Neuquén y permanecía preso logró acceder a un beneficio muy buscado

Se encontraba detenido desde 2022, cuando lo interceptaron en la Ruta 22 con 50 kilos de marihuana. Cumple una pena unificada de cinco años.

El infalible Máximo le puso fin a los viajes a la región con drogas del narco oriundo de Paraguay.

Uno de los narcos bajo sospecha de traer cargamentos de drogas a Neuquén y que hace tres años fue apresado en un control ocasional realizado en la Ruta Nacional 22 pudo acceder a un beneficio muy buscado luego de una firme insistencia ante el área de Ejecución de la justicia federal de la región.

El hombre que estuvo en varias oportunidades en la mira de los sabuesos de Antinarcóticos de Neuquén y Toxicomanías de Río Negro es Ever Rolando Bogado Acosta , de nacionalidad paraguaya. A pesar de las pesquisas en relación a su persona, pasó un tiempo considerable hasta su aprehensión.

El procedimiento que se transformó en un golpe destacado al tráfico de drogas desde el conurbano bonaerense hasta el Alto Valle y Neuquén se concretó el 12 de diciembre de 2022 cuando el hombre que se encontraba bajo la mira de las fuerzas provinciales fue interceptado en la localidad de Cervantes. El control fue encabezado por personal de la Caminera rionegrina y la División Canes y, entre otras irregularidades, detectó que junto a Bogado Acosta viajaba una adolescente, embarazada y sin documentación.

Pero el hallazgo más sorprendente tuvo relación con un doble fondo de la camioneta que conducía el sospechoso, un Peugeot Hoggar. En ese lugar, el implacable perro detector Máximo, empezó a ladrar enloquecido. No era para menos: de forma muy prolija, el narco paraguayo había distribuido un centenar de panes de marihuana, que pesaron un poco más de 50 kilos.

En una chacra de Cervantes se encontraron 86 panes de marihuana.

De esta forma, uno de los narcos que generaba más resquemor en los investigadores rionegrinos y neuquinos, caía con un cargamento de peso.

Frente a la contundente prueba en su contra, un año después, fue condenado por el Tribunal Oral Federal de General Roca (TOF) a 4 años y medio de cárcel efectiva por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte. Durante el trámite del juicio abreviado, el castigo impuesto se unificó con otro que arrastraba de la justicia bonaerense y se le impusieron 5 años. En la actualidad, la pena la cumplía en la Unidad 14 de la ciudad chubutense de Esquel.

El vínculo con sus hijos

Durante el presente año, la defensa oficial inició una firme gestión para que el condenado acceda a la prisión domiciliaria con el fin de que se haga cargo de hijos menores. Entre los argumentos, precisó que se encontraban bajo el cuidado de la madre de Bogado Acosta.

A la par de la defensa, el asesor de Menores mostró su acuerdo con la posición de la defensa.

Los reactivos dieron positivo en los 838 ladrillos de marihuana encontrados.

Por su parte, la fiscalía mostró su total rechazo al otorgamiento de la prisión domiciliaria y recordó que se encontraba vigente una resolución de expulsión del condenado del territorio argentino.

Antes de la decisión del juez, Bogado Acosta tuvo oportunidad de hacer su descargo y destacó que quería estar con sus hijos.

Otorgamiento de la prisión domiciliaria

Finalmente, el juez de Ejecución aceptó el pedido de la defensa y otorgó la domiciliaria al narco, que la cumplirá en un domicilio ubicado en el partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires.

En cuanto a las medidas de control, será vigilado mediante una tobillera electrónica y visitas bimestrales del personal de la DECAEP.