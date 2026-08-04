El impresionante vuelco de un camión en Las Lajas complicó el operativo a Pino Hachado

El siniestro ocurrió durante la noche del lunes sobre la Ruta 242. El conductor fue trasladado al hospital local.

El siniestro vial ocurrió este lunes por la noche.

Un impresionante vuelco de un camión de carga que circulaba desde Chile hacia Las Lajas durante la noche del lunes sobre la Ruta 242 , en cercanías del kilómetro 43, obligó a desplegar un operativo para despejar la calzada. El siniestro vial se produjo en medio de las tareas que se realizan para descomprimir el tránsito hacia el Paso Internacional Pino Hachado.

El hecho fue confirmado por el director de Defensa Civil de Las Lajas , José Daniel Vergara , quien explicó que el accidente ocurrió mientras el transporte descendía desde el complejo fronterizo argentino.

Como consecuencia del vuelco, el conductor sufrió distintas lesiones y debió ser asistido por los equipos de emergencia.

"El chofer fue trasladado al hospital local, donde quedó internado en observación bajo revisión médica", informó Vergara a LM Neuquén.

El accidente obligó a interrumpir el operativo

El vuelco también impactó directamente en el operativo que se desarrolla desde hace más de dos semanas para liberar los camiones que esperan cruzar hacia Chile.

Durante varias horas, los equipos de emergencia trabajaron para retirar el vehículo de la calzada y garantizar condiciones seguras antes de habilitar nuevamente la circulación.

Recién una vez finalizadas esas tareas pudo retomarse el paso de los transportes de carga, permitiendo que durante la jornada del martes cruzaran alrededor de 150 camiones hacia Chile.

Continúa el intenso movimiento sobre la Ruta 242

El corredor internacional mantiene un importante movimiento de transporte pesado debido al cierre del Paso Cristo Redentor, situación que obligó a reforzar los operativos de Defensa Civil, Policía, Aduana y organismos viales.

Desde Las Lajas recordaron que las condiciones climáticas continúan siendo muy cambiantes y que las nevadas pronosticadas para las próximas horas podrían volver a afectar la transitabilidad en la zona cordillerana.

Mientras tanto, las autoridades mantienen el monitoreo permanente sobre la Ruta Nacional 242 y el Paso Pino Hachado para garantizar la seguridad de los transportistas y del resto de los usuarios del corredor internacional.