El tiempo en Neuquén: cómo estará este martes y cuándo vuelven las lluvias y el viento

El pronóstico de la AIC anticipa el regreso de las precipitaciones y la llegada de ráfagas que superarán los 70 km/h.

Muy cerca en el horizonte, una vez más la lluvia y el viento serán protagonistas en Neuquén.

El Alto Valle se prepara para encarar una jornada de transición en las condiciones del tiempo . Luego de un buen inicio de semana tras largos días de lluvias, este martes 4 de agosto tendrá el aumento paulatino de la nubosidad y un ambiente templado hacia la tarde, lo que será la previa a la inestabilidad que afectará a la región durante los próximos días una vez más.

De acuerdo al último reporte emitido por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) , el ingreso de un frente de aire húmedo comenzará a sentirse con mayor nitidez en la capital neuquina y sus alrededores a lo largo de todo el martes, marcando el fin de la ventana de buen tiempo.

Para la jornada de este martes se prevé un cielo dominado por la nubosidad, manteniéndose totalmente cubierto tanto durante el día como por la noche. A pesar de la falta de sol, los valores térmicos no registrarán un descenso abrupto en la primera mitad del día.

Las temperaturas máximas volverán a ubicarse en torno a los 17 °C durante la tarde, ofreciendo un ambiente agradable. Hacia la noche, los registros irán en descenso hasta alcanzar los 4 °C de mínima.

En lo que respecta al viento, el martes se presentará como una jornada relativamente calma comparada con lo que vendrá después. Los vientos soplarán moderados a suaves desde el sector oeste rotando al sur hacia la noche, con velocidades promedio de entre 15 y 19 km/h, y ráfagas que rondarán los 29 km/h.

Qué dice la AIC para los próximos días: agua y viento en camino

El escenario comenzará a complicarse a partir del miércoles. El informe emitido por la entidad advierte sobre la llegada de precipitaciones y un posterior marcado incremento en la intensidad del viento.

Miércoles inestable: la nubosidad irá en aumento y derivará en la probabilidad de lluvias débiles y dispersas hacia la noche, acompañadas por una baja considerable de la temperatura máxima, que apenas llegará a los 9 °C.

Jueves con fuertes ráfagas: el viento será el gran protagonista en el Alto Valle. Se aguarda un día despejado pero con ráfagas del sudoeste que alcanzarán los 74 km/h.

Cierre y tendencia para el fin de semana

El panorama ventoso no dará tregua. El reporte oficial señala que los períodos de viento regular a fuerte del oeste se extenderán durante el viernes y el sábado, registrando ráfagas que volverán a tocar los 70 km/h.

Hacia el fin de semana e inicios de la semana entrante, el fenómeno cederá paso al ingreso de una masa de aire frío que traerá un marcado descenso térmico y probables heladas en toda la franja del departamento Confluencia y la zona productiva del valle.