Pronóstico del tiempo: ¿Hasta Cuándo seguirá la lluvia en la región?

La AIC anticipa jornadas de marcada inestabilidad en el Alto Valle. Enterate de cómo va a estar el tiempo esta semana.

El tiempo en Neuquén no da tregua y se encamina hacia una auténtica montaña rusa meteorológica en las próximas horas. Continuará la entrada de aire humedo y frío a la región.

Según la actualización del pronóstico extendido de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) , la región del Alto Valle atravesará una rápida transición dominada por el ingreso de aire frío y húmedo, ráfagas que rozarán los 60 km/h y el regreso firme de las heladas nocturnas con marcas térmicas bajo cero.

Este jueves arrancará con condiciones bastante atípicas para la época en Neuquén capital y localidades aledañas. La jornada se presentará con cielo cubierto, pero con una temperatura máxima que trepará sorpresivamente hasta los 19 °C durante la tarde, impulsada por vientos moderados del sector noreste.

Sin embargo, será una falsa tregua. La humedad irá en aumento y la inestabilidad comenzará a sentirse con mayor fuerza hacia la noche. Las mínimas rondarán los 5 °C en las últimas horas del día, acompañadas por un paulatino incremento del viento del noreste con ráfagas de hasta 46 km/h, anticipando el cambio de aire en toda la cuenca de los ríos Limay y Neuquén.

Sebastian Fariña Petersen

El viento se sentirá el viernes

El verdadero punto de quiebre de la semana llegará durante la jornada del viernes 31 de julio. A medida que el viento rote hacia el sector sudoeste, la intensidad de las ráfagas irá en aumento gradual en la capital neuquina, Plottier y Centenario.

Durante el día, la máxima caerá a 16 °C con un viento constante de 33 km/h y ráfagas cercanas a los 50 km/h. No obstante, la situación más intensa se espera hacia la noche: las ráfagas alcanzarán los 60 km/h, empujando el ingreso directo de una masa de aire polar desde el sur patagónico. Con este recambio de aire, el termómetro sufra un desplome brusco hasta registrar una mínima de -1 °C.

Sábado y domingo con heladas bajo cero en el Alto Valle

El arranque del fin de semana mantendrá la tónica invernal con cielo cubierto y un marcado descenso de los valores máximos. Para el sábado 1 de agosto, el cuadro meteorológico señala una máxima de tan solo 11 °C y vientos del sudeste oscilando en los 35 km/h, con ráfagas que todavía se mantendrán activas cerca de los 49 km/h.

El domingo ofrecerá un alivio en cuanto a la fuerza del viento, pero consolidará el frío en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. Aunque la máxima llegará a los 14 °C con cielo mayormente despejado hacia la noche, la helada se hará sentir con fuerza: la mínima caerá a los -2 °C, generando un ambiente helado sobre el suelo valletano que exigirá mantener encendida la calefacción.

Nieve en la cordillera y complicaciones en las rutas

El panorama regional proyectado por la AIC ratifica la continuidad del ingreso de aire húmedo desde el Océano Pacífico hacia la franja cordillerana. Esto se traducirá en lluvias, chaparrones y nevadas en los pasos fronterizos y ciudades de montaña como San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Caviahue.

Gentileza Defensa Civil de la Provincia

Para quienes tengan planificado viajar hacia el interior de la provincia o transitar rutas cordilleranas, los organismos de vialidad recomiendan extremar precauciones. La presencia de barro, nieve acumulada y hielo sobre la cinta asfáltica, sumados a la visibilidad reducida por lluvias, complicarán el tránsito durante los próximos días.

Cómo arrancará la primera semana de agosto

La inestabilidad no se retirará del todo al comenzar la nueva semana. El lunes 3 de agosto mostrará un panorama de transición en la capital provincial, con cielo parcialmente nublado durante el día y una máxima estimada en 12 °C.

Hacia la noche volverá la probabilidad de lluvias débiles y dispersas sobre el departamento Confluencia. Además, el viento del sector noreste volverá a tomar impulso con ráfagas estimadas en los 54 km/h, confirmando que la primera semana de agosto arrancará con la misma dinámica de variaciones bruscas de temperatura e inestabilidad en los valles patagónicos.

Ante este escenario de fuertes ráfagas y heladas intensas para el fin de semana, se aconseja a los vecinos asegurar objetos sueltos en patios o balcones y conducir con precaución en los accesos urbanos.